Мріяв стати музикантом та вчився на юриста: цікаві факти про оскароносного Кілліана Мерфі
Кілліан Мерфі - один з найзагадковіших акторів сучасного кінематографу, але своє життя він тримає майже під замком. Та все ж таки про актора відомо кілька цікавих фактів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрав цікаві та навіть вражаючі факти про красеня Кілліана і залюбки ділиться ними з вами.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, інтерв’ю та Instagram-профіль актора.
Шлях до акторства та інші захоплення
Мерфі міг стати юристом. Батьки відправили його навчатися на юридичний факультет, однак він відчув, що це - не його історія, та почав займатися музикою. До акторства Кілліан прийшов не одразу.
Спочатку він грав зі своїм братом та хотів стати музикантом. Кар'єра актора розпочалася з ролі у п'єсі "Диско свині".
Кілліан Мерфі міг би опанувати й інші професії (фото: Кіноріум)
Зачіска Мерфі стала трендовою
Під час зйомок у кримінальному серіалі, Мерфі носив коротку стрижку, яка стала дуже популярною. Але сам актор вважав цю стрижку "дурною" і постарався відразу ж відростити волосся, щойно завершилися зйомки. Але він повернув моду 30-х років на голену потилицю та скроні, які поєднувалися з довгим чубчиком.
Кадр з серіалу "Гострі картузи"
Мерфі був вегетаріанцем
Зірка серіалів протягом 15 років не їв м'яса. Він боявся захворювання, що передається від тварин. Однак заради ролі в "Гострих картузах" на вимогу Крістофера Нолана актор став набирати м'язову масу, а для цього тренер порекомендував йому їсти м'ясо.
Кадри з серіалу "Гострі картузи"
Кілліан поліглот
Популярний актор вільно володіє англійською, французькою, ірландською та шотландською мовами. І це дуже багато говорить про його інтелект.
Кілліан Мерфі знає багато мов (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)
Все життя актор любить одну жінку
Своє особисте життя Мерфі тримає якомога далі від сторонніх очей. Та відомо, що він одружений з художницею Івонн Макгіннесс, яку називає своєю найбільшою підтримкою.
Пара познайомилась в 1996 році. Разом вони виховують двох синів - Малаші та Арона. До речі, родину Кілліана можна побачити на червоних доріжках.
Кілліан Мерфі з дружиною (фото: Кіноріум)
Акторська діяльність та подолання страхів
Фільмографія Кілліана Мерфі неймовірно багата. А ще практично кожна його роль високо відзначається критиками. Кілліан готовий практично на все заради гарної та успішної ролі.
Актор боїться висоти, але цей страх йому доводиться долати щоразу під час зйомок. А ось заради ролі в фільмі "Сніданок на Плутоні" акторові зробили епіляцію - видалили волосся з грудей та ніг.
Кілліан Мерфі здатен на все заради ролей (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)
Раніше ми розповідали, як виглядає дружина оскароносного актора Кілліана Мерфі.
Також дивіться, як Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стилі.