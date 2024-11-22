Килимок у ванній може призвести до проблем зі шкірою ніг: всі деталі

Небезпека для ніг

На жаль, не тільки вологість створює таку проблему. Завдяки тісній близькості до унітаза килимки також забезпечують велику площу поверхні для збору бактерій, які розбризкуються під час кожного змиву.

Килимки з мікрофібри з довгим ворсом найчастіше збирають сміття та стають розсадником бактерій. Краще вибирати килимки гумові, пластикові, тобто із матеріалу, який не почне погано пахнути через три тижні.

Коли треба викидати килимок

Час замінити килимок для ванни, коли на ньому з'являються видимі ознаки зносу - потертості, потемнішання або вицвітання кольору, втрата щільності.

Гумові килимки для ванни можуть мати найбільш очевидні ознаки - легко помітити, коли гумова основа починає тріскатися або рватися.

Водночас регулярне і ретельне чищення килимка за допомогою засобів, призначених для глибокого очищення і видалення запахів, може забезпечити тривалий термін його служби.