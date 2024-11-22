Коврик в ванной может привести к проблемам с кожей ног: все детали

Опасность для ног

К сожалению, не только влажность создает такую проблему. Благодаря тесной близости к унитазу коврики также обеспечивают большую площадь поверхности для сбора разбрызгивающихся бактерий во время каждого смыва.

Коврики из микрофибры с длинным ворсом чаще всего собирают мусор и становятся питомником бактерий. Лучше выбирать коврики резиновые, пластиковые, то есть из материала, который не станет плохо пахнуть через три недели.

Когда нужно выбрасывать коврик

Пора заменить коврик для ванны, когда на нем появляются видимые признаки износа - потертости, потемнения или выцветания цвета, потеря плотности.

Резиновые коврики для ванны могут иметь наиболее очевидные признаки - легко заметить, когда резиновая основа начинает трескаться или рваться.

В то же время регулярная и тщательная чистка коврика с помощью средств, предназначенных для глубокой очистки и удаления запахов, может обеспечить длительный срок службы.