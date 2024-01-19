У яких випадках страхові компанії мають право не компенсувати завдану шкоду при ДТП

Більшість водіїв вважають, що страховка гарантує їм покриття будь-яких збитків, завданих під час ДТП. Навіть, якщо стається так, що їхня страхова компанія банкрутує, то вони можуть розраховувати на покриття витрат від Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Втім, законом передбачені обставини, коли страхові компанії мають правомірні підстави не відшкодовувати завдану при аварії шкоду.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МТСБУ у Facebook.
В якому випадку страхові компанії не відшкодовують завдану шкоду
Стаття 37 ЗУ "Про ОСЦПВВНТЗ передбачає кілька законних підстав для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати).
До них належать:
невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди
неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту скоєння ДТП
навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія ТЗ або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на осіб, дії яких пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до закону
вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страхувальником), водієм ТЗ умисного злочину, що призвів до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цього Закону)
У яких випадках страхові не відшкодовують збитки (фото: Facebook/МТСБУ. Офіційна сторінка)
До того ж відповідно до п. 36.2 ст. 36 ЗУ "Про ОСЦПВВНТЗ" страховик може відмовити у здійснені страхового відшкодування у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону.