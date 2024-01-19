В каких случаях страховые компании имеют право не компенсировать нанесенный ущерб при ДТП

Большинство водителей считают, что страховка гарантирует им возмещение любого ущерба, нанесенного во время ДТП. Даже если их страховая компания становится банкротом, то они могут рассчитывать на покрытие расходов от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Однако законом предусмотрены обстоятельства, когда страховые компании имеют правомерные основания не возмещать ущерб, причиненный при аварии.