RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В каких случаях страховые компании имеют право не компенсировать нанесенный ущерб при ДТП

Что нужно знать о страховых выплатах при ДТП (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Большинство водителей считают, что страховка гарантирует им возмещение любого ущерба, нанесенного во время ДТП. Даже если их страховая компания становится банкротом, то они могут рассчитывать на покрытие расходов от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Однако законом предусмотрены обстоятельства, когда страховые компании имеют правомерные основания не возмещать ущерб, причиненный при аварии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МТСБУ в Facebook.

В каком случае страховые компании не возмещают нанесенный ущерб

Статья 37 ЗУ "Об ОСГПОВНТЗ предусматривает несколько законных оснований для отказа в осуществлении страхового возмещения (регламентной выплаты).

К ним относятся:

  • невыполнение потерпевшим или другим лицом, имеющим право на получение возмещения, своих обязанностей, определенных настоящим Законом, если это привело к невозможности страховщика (МТСБУ) установить факт ДТП, причины и обстоятельства его наступления или размер причиненного ущерба
  • неподача заявления о страховом возмещении в течение одного года, если ущерб причинен имуществу потерпевшего, и трех лет, если ущерб причинен здоровью или жизни потерпевшего, с момента совершения ДТП
  • умышленные действия лица, ответственность которого застрахована (страхователя), водителя ТС или потерпевшего, направлены на наступление страхового случая. Указанная норма не распространяется на лиц, действия которых связаны с исполнением ими гражданской или служебной обязанности, совершенные в состоянии необходимой обороны (без превышения ее границ) или при защите имущества, жизни, здоровья. Квалификация действий таких лиц устанавливается в соответствии с законом
  • совершение лицом, ответственность которого застрахована (страхователем), водителем ТС умышленного преступления, приведшего к страховому случаю (события, предусмотренного статьей 41 настоящего Закона)

В каких случаях страховые компании не возмещают ущерб (фото: Facebook/МТСБУ. Официальная страница)

К тому же согласно п. 36.2 ст. 36 ЗУ "Об ОСГПОВНТЗ" страховщик может отказать в осуществлении страхового возмещения в случае непризнания имущественных требований заявителя или по основаниям, определенным статьями 32 и/или 37 настоящего Закона.

 

Ранее мы писали о том, что мошенники обманывают украинцев с получением водительского удостоверения.

Читайте также о том, как долго можно водить машину, если истек срок водительских прав.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПстраховка