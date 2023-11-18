Чи правда, що для кращого імунітету треба перенести якомога більше хвороб у дитинстві?

У нашому суспільстві широко побутує думка, що якщо в дитинстві перехворіти на багато хвороб, то у дорослому віці буде міцний імунітет, який зможе протистояти інфекціям та бактеріям. Але чи дійсно це так?

Чи покращується імунітет від перенесених у дитинстві хвороб

"Чи потрібно нам зараз перехворіти на всі можливі інфекційні захворювання в дитинстві, щоб сформувати "міцний імунітет"? Нашій імунній системі, дійсно, треба контактувати з бактеріями та вірусами, адже ми не створені для життя у стерильному середовищі, і таким чином вона вчиться і тренується захищати нас у подальшому житті. Але деякі віруси та бактерії небезпечніші за інших", - пояснюють медики.

Вони додають, що деякі інфекції можуть спричинити важку хворобу та серйозні ускладнення, а іноді можуть і вбити людину.

Чому важливо захиститись від інфекційних хвороб у ранньому дитинстві

"Інфекційні хвороби в ранньому дитинстві можуть завершитися госпіталізацією, ураженням мозку (енцефаліт), пневмонією чи ураженням суглобів (артрит), призвести до довічного паралічу (як при поліомієліті), сепсису, підключенням до апарату штучного дихання, інтенсивній терапії, інвалідизацією на все життя і навіть смертю дитини. І такий розвиток хвороби можливий і в наш час попри досягнення медицини", - застерігають лікарі.

Саме проти деяких небезпечних інфекцій і створили вакцини, щоб людям не обов’язково було зустрічатися і знайомитися з ними в "природний" спосіб. Колись люди не мали такого вибору.

"Закликаємо вас не ризикувати здоров’ям своїх дітей і своєчасно сформувати їм міцний імунітет, надати їм захист від небезпечних інфекцій у якнайкращий спосіб - шляхом вакцинації. Це безпечно для здоров’я дитини і людей навколо, зручно для вас та безоплатно", - кажуть у МОЗ.

Усі обов'язкові щеплення є безкоштовними (фото: МОЗ)