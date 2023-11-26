В каких случаях нельзя сбивать температуру, чтобы не навредить здоровью еще больше

Каждый из нас хотя бы раз за осенне-зимний период сталкивается с простудой или гриппом, которые сопровождаются высокой температурой тела. Однако, до сих пор много людей не знают, что можно и нельзя делать в таком случае, чтобы не навредить здоровью еще больше.

О том, когда не стоит сбивать высокую температуру, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Когда нельзя сбивать температуру

"Взрослым до 38,5 градуса не стоит сбивать температуру, а вот детишкам - до 38,0 и то стоит обращать внимание на самочувствие. Страдания не нужны, но тело не просто так выдает такую реакцию", - пишет Голобородько.

Она добавляет, если организм крепкий, то вирусное заболевание пройдет через 7 дней, независимо от того, лечите ли вы его или нет.

"Обязательно нужно сбивать температуру детям с эпилепсией, судорожными патологиями (включая РАС), взрослым, имеющим ВИЧ, а также при суперинфекциях, реально тяжелых стадиях аутоиммунных болезней и в очень острых состояниях. Все остальные люди - в состоянии перенести нагрев тела в течение 2 суток", - говорит нутрициолог.

Голобородько объясняет, что лихорадка на 1-2 дня - это тот эволюционный процесс, который помогает выжить. Это тренирует иммунную систему. Тело нагревается, чтобы "убить врага", не дав инфекции развернуться в долгие последствия.

"Пожилым людям при температуре следует оценить угрозу со стороны хронических заболеваний - риски тромбозов, тромбофлебитов и других проблем из сосудами", - отмечает нутрициолог.

Что можно и нельзя принимать при высокой температуре

"Не пейте горячие напитки, берите электролиты и минеральные воды. Если есть жидкий стул (бывает такая реакция на высокую температуру) - принимайте природные сорбенты 1-2 раза. Аллергикам нельзя пить значительных доз витамина С, он усиливает гистамин. Людям, которые не едят мясо - не стоит пить много цинка, металл выталкивает металл и это провоцирует железодефицит", - объясняет Голобородько.

Что давать при высокой температуре:

обильное питье

электролиты и витамины группы В

под вопрос витамин А, но цель витамина А - прервать потенциальную дополнительную нагрузку внешних патогенов на слизистые. Для таких целей витамин должен быть в жидкой форме

природные сорбенты следует принимать в пиковые дни - хитозан, цеолит, бентонит, янтарная кислота

"Если нет аппетита, то можно не есть. Во время болезни полезны температурно обработанные овощи, белок (рыба, яйца, бобовые). По желанию можно есть киви, сливы, ягоды и цитрусовые. Минимальные порции можно запеченного картофеля и гречки", - советует нутрициолог.

Также она добавляет, что во время болезни следует следить, чтобы был полноценный сон.