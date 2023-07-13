В яких випадках можна не пропускати машину з "мигалкою": шпаргалка для водіїв

Якими бувають спецсигнали

Кожен проблисковий маячок має свій колір і призначення:

синій колір - поліція та інші екстрені служби

червоний колір встановлюють додатково до синього маячка. Він має найвищу пріоритетність.

зелений використовують у машинах, які їдуть в колоні та замикають її

білий - "мигалка" інкасаторських служб

помаранчевий, іноді жовтий - комунальні служби чи машини, які перевозять великогабаритні та/або небезпечні вантажі

Зазначимо, що два останніх кольори мають лише позначальний характер. Тобто пропускати такі автівки непотрібно.

Екстрені служби можуть також використовувати звукові сигнали та різного типу сирени. Автомобілі з ними точно потрібно пропускати на дорозі.

Може бути навіть так, що на машині не горять світлові маячки, а лунає лише сирена. Це знак, що транспорт все одно потрібно пропустити.

Як потрібно діяти водіям

Якщо позаду вас видніється синій проблисковий маячок і чути сирену, ви повинні пропустити авто. Цей транспортний засіб може ігнорувати світлофор і регулювальника, якщо він є.

У випадку якщо ви бачите червоний проблисковий маячок, притисніться до узбіччя та повністю зупиніть свій транспортний засіб. Червоний сигнал використовується в найбільш невідкладних випадках.

А якщо їде машина з помаранчевим проблисковим маячком, то водій цивільного транспортного засобу не повинен перешкоджати роботі автомобілів з включеними маячками такого кольору.

Які штрафи за порушення

Якщо водій порушить правило про необхідність пропустити оперативний автомобіль, його можуть оштрафувати згідно з частиною третьою статті 122 КУпАП.

За подібне порушення можна заплатити штраф розміром 680 гривень. Однак трапляються випадки, коли екстрену службу пропустити неможливо, наприклад, затор. У такому випадку штраф не випишуть.