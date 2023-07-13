В каких случаях можно не пропускать машину с "мигалкой": шпаргалка для водителей

Какими бывают спецсигналы

Каждый проблесковый маячок имеет свой цвет и предназначение:

синий цвет - полиция и другие экстренные службы

красный цвет устанавливают дополнительно к синему маячку. Он имеет высшую приоритетность.

зеленый используют в машинах, которые едут в колонне и замыкают ее

белый - "мигалка" инкассаторских служб

оранжевый, иногда желтый - коммунальные службы или машины, перевозящие крупногабаритные и/или опасные грузы

Отметим, что два последних цвета носят лишь опознавательный характер. То есть пропускать такие автомобили не нужно.

Экстренные службы могут использовать звуковые сигналы и различного типа сирены. Автомобили с ними точно нужно пропускать на дороге.

Может быть даже так, что на машине не горят световые маячки, а раздается только сирена. Это знак, что транспорт все равно нужно пропустить.

Как нужно действовать водителям

Если позади вас виднеется синий проблесковый маячок и слышно сирену, вы должны пропустить авто. Это транспортное средство может игнорировать светофор и регулировщика, если он есть.

В случае если вы видите красный проблесковый маячок, прижмитесь к обочине и полностью остановите транспортное средство. Красный сигнал используется в наиболее неотложных случаях.

А если едет машина с оранжевым проблесковым маячком, то водитель гражданского транспортного средства не должен препятствовать работе автомобилей с включенными маячками такого цвета.

Какие штрафы за нарушение

Если водитель нарушит правило о необходимости пропустить оперативный автомобиль, его могут оштрафовать в соответствии с частью третьей статьи 122 КУоАП.

За подобное нарушение можно заплатить штраф в размере 680 гривен. Однако происходят случаи, когда экстренную службу пропустить невозможно, например, пробка. В таком случае штраф не выпишут.