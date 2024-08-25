У яких ситуаціях парасолька приносить більше шкоди, ніж користі? Забобони і прикмети

Парасолька може бути не тільки захистом від дощу та сонця, але й джерелом негативної енергії. Існують прикмети, які пояснюють, коли парасолька приносить більше шкоди, ніж користі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про парасольку та їх пояснення.

Не можна дарувати парасольку

Дарувати парасольку вважається поганою прикметою. Хоча парасолька є корисною і практичною річчю, цей подарунок може принести неприємності тому, хто її отримує.

За народними повір'ями, людина, яка отримала в подарунок парасольку, часто опинятиметься під дощем саме тоді, коли парасолька залишиться вдома або вийде з ладу. Такий символічний "захист" від негоди, подарований іншою людиною, може втратити свою силу.

Щоб уникнути подібних ситуацій і не привертати негаразди, краще вибрати для подарунка щось інше, залишаючи парасольку для власної покупки.

Якщо зламати парасольку

Зламана парасолька - це не просто неприємність, вірячи забобонам. Прикмети говорять, що власнику доведеться не тільки витратити гроші на ремонт або заміну парасольки, але й приготуватися до неприємностей.

Вірять, що зламана парасолька може бути знаком майбутніх труднощів або поганих новин. Тому, якщо ваша парасолька несподівано вийшла з ладу, можливо, варто бути готовим до можливих проблем або несподіванок у найближчому часі.

Що означає колір парасольки

Вибір кольору парасольки має важливе значення. Чорний, хоч і здається класичним і практичним варіантом, може привертати негативну енергію. Люди вважають, що чорний колір може спричинити неприємності та невдачі.

Біла парасолька також має свої ризики. Вірять, що вона може привернути заздрісників і стати причиною пліток, які негативно вплинуть на вашу репутацію.

Найкраще вибрати парасольку яскравих кольорів, як, наприклад, веселка. Такі парасольки не тільки виглядають весело і привертають увагу, але й допомагають уникнути можливого негативу.

Не можна відкривати парасольку за ясної погоди

Відкривати парасольку в ясну погоду вважається поганим знаком у багатьох культурах. Традиційно вважається, що це може привернути неприємності та проблеми.

Коли парасолька відкривається без дощу, це символізує зайві турботи та труднощі. Краще утриматися від відкриття парасольки, коли надворі ясно, щоб уникнути можливих проблем.

Побачити парасольку уві сні

Вважається, що якщо уві сні ви ховаєтеся під парасолькою від сонця, це може бути добрим знаком. Такий сон символізує удачу, особливо в фінансових справах, і може привабити гроші.

Проте, якщо у сні ви залишаєтеся на вулиці під парасолькою під час дощу, це може бути негативним знаком. Такий сон часто передвіщає невеликі проблеми на роботі чи вдома.