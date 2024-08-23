Які речі притягують негатив? Забобони про ванну кімнату та туалет

Ванна кімната і туалет можуть стати джерелом негативної енергії в домі. Дізнайтеся, які речі можуть притягувати нещастя, а які сприяти успіху.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які речі у вашій ванній кімнаті та туалеті можуть впливати на енергію в домі та як.

Чистота і порядок

Чистота у ванній кімнаті та туалеті - це не просто питання гігієни, але й важливий аспект енергетичного балансу в домі. Згідно з народними прикметами, якщо ці приміщення не підтримуються в чистоті, у сім'ї можуть виникати часті сварки та конфлікти. Безлад та бруд здатні накопичувати негативну енергію, яка впливає на атмосферу в домі.

Особливу увагу слід приділяти воді - вона має безперешкодно текти і не застоюватися. Заблоковані стоки чи крани, що протікають, можуть символізувати "витік" грошей та викликати постійні фінансові труднощі. Тому важливо регулярно перевіряти сантехніку, щоб уникнути негативних наслідків і зберегти гармонію в домі.

Дзеркало

Розташування дзеркала у ванній кімнаті або туалеті має велике значення для енергетичного балансу. Згідно з прикметами, дзеркало не повинно бути встановлене так, щоб людина була змушена довго бачити своє відображення, наприклад, під час прийняття душу або сидячи на унітазі.

Вважається, що це може призводити до втрати енергії, що, своєю чергою, загрожує виснаженням і частими захворюваннями. Для збереження гармонії варто обдумано підходити до вибору місця для дзеркала, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Колірна гамма

Вибір кольорів для ванної кімнати впливає на енергетику вашого простору, адже ця кімната пов'язана зі стихією води. Дуже яскраві кольори, особливо червоно-вогняної гами, та надто темні відтінки можуть порушити цей баланс і призвести до непередбачених та неприємних подій у житті. Щоб підтримувати гармонію, варто обирати більш спокійні та світлі кольори.

Оптимальними кольорами для ванної кімнати є білий, пастельні відтінки, блакитний, блідо-салатовий та сірий. Вони допоможуть зберегти рівновагу та створити затишок.

Геометрія також має значення: чим більше круглих предметів та округлих форм у ванній кімнаті, тим більше гармонії та достатку ви залучите у своє життя. Округлі форми сприяють плавності енергетичних потоків, що позитивно впливає на загальний стан та атмосферу в домі.

Непотріб

Непотрібні речі, такі як старий мотлох або предмети, якими ви давно не користуєтеся, можуть створювати негативну енергетику у вашій ванній кімнаті чи санвузлі.

Вважається, що чим більше таких речей накопичується, тим більше невдач та неприємностей ви притягуєте у своє життя. Щоб уникнути цього, важливо регулярно очищати простір від зайвого та підтримувати порядок.