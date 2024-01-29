В яких районах Лондона можуть пограбувати українців (відео)

В яких районах Лондона вас можуть пограбувати

Наразі у Великій Британії та зокрема у Лондоні живе достатня кількість українців. Та оскільки далеко не всім щастить з районами, а хтось просто не знає, куди ходити не слід, варто бути обізнаним і обережним на вулицях Британії.

Насправді пограбувати можуть всюди й це стосується кожної країни, але у Лондоні є три головні розбійні райони.

У Лондоні вас можуть пограбувати у районі поліційного відділку Charing Cross, що знаходиться біля Трафальгарської площі та станції Charing Cross. Ця станція є популярною для пограбувань, оскільки саме там щовечора годують безхатьків з усього міста. В цьому районі навіть можуть застосовувати зброю, тож варто бути обережними.

Район Knightsbridge та його околиці, особливо магазин Harrods - це взагалі магніт. З пакетом цього магазину не бажано ходити в жодному районі Лондона, бо всі місцеві знають, що це магазин для арабів і переконані, що у пакеті наївних шоперів багато чого цінного. А мови чи культури вони не знають взагалі й не зможуть користуватися своїми правами.

Чайні магазини Whittard, особливо у Covent Garden. Це місце в якому скоюють безліч крадіжок

Також радиться не проявляти супротив, оскільки, зазвичай, всі грабіжники мають зброю і ситуація може скластися дуже погано для туристів або гостей Лондона.