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В яких районах Лондона можуть пограбувати українців (відео)

Райони Лондона, в яких можуть пограбувати українців (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

У Лондоні також існують райони, в яких вас можуть пограбувати. Особливо це стосується українців, які нині живуть у Британії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

В яких районах Лондона вас можуть пограбувати 

Наразі у Великій Британії та зокрема у Лондоні живе достатня кількість українців. Та оскільки далеко не всім щастить з районами, а хтось просто не знає, куди ходити не слід, варто бути обізнаним і обережним на вулицях Британії. 

Насправді пограбувати можуть всюди й це стосується кожної країни, але у Лондоні є три головні розбійні райони. 

У Лондоні вас можуть пограбувати у районі поліційного відділку Charing Cross, що знаходиться біля Трафальгарської площі та станції Charing Cross. Ця станція є популярною для пограбувань, оскільки саме там щовечора годують безхатьків з усього міста. В цьому районі навіть можуть застосовувати зброю, тож варто бути обережними. 

Район Knightsbridge та його околиці, особливо магазин Harrods - це взагалі магніт. З пакетом цього магазину не бажано ходити в жодному районі Лондона, бо всі місцеві знають, що це магазин для арабів і переконані, що у пакеті наївних шоперів багато чого цінного. А мови чи культури вони не знають взагалі й не зможуть користуватися своїми правами. 

Чайні магазини Whittard, особливо у Covent Garden. Це місце в якому скоюють безліч крадіжок 

Також радиться не проявляти супротив, оскільки, зазвичай, всі грабіжники мають зброю і ситуація може скластися дуже погано для туристів або гостей Лондона.

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Лондон