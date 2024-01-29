В каких районах Лондона могут ограбить украинцев (видео)

В каких районах Лондона вас могут ограбить

Сейчас в Великобритании и, в частности, в Лондоне живет достаточное количество украинцев. Но поскольку далеко не всем везет с районами, а кто-то просто не знает, куда ходить не следует, стоит быть осведомленным и осторожным на улицах Британии.

На самом деле ограбить могут повсюду и это касается каждой страны, но в Лондоне есть три главных разбойных района.

В Лондоне вас могут ограбить в районе полицейского отделения Charing Cross, расположенного возле Трафальгарской площади и станции Charing Cross. Эта станция популярна для ограблений, поскольку именно там каждый вечер кормят бездомных со всего города. В этом районе даже могут применять оружие, поэтому следует быть осторожными.

Район Knightsbridge и его окрестности, особенно магазин Harrods - это вообще магнит. С пакетом этого магазина не желательно ходить ни в одном районе Лондона, потому что все местные знают, что это магазин для арабов и убеждены, что в пакете наивных шоперов много ценного. А язык или культуру они не знают вообще и не смогут пользоваться своими правами.

Чайные магазины Whittard, особенно в Covent Garden. Это место в котором совершают множество краж

Также советуется не проявлять сопротивление, поскольку обычно все грабители имеют оружие и ситуация может сложиться очень плохо для туристов или гостей Лондона.