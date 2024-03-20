В каких продуктах больше всего холестерина: мы едим их каждый день

Холестерин является жироподобным веществом, которое играет важную роль в нашем организме, в частности, необходимо для построения клеточных мембран и выработки некоторых гормонов. Однако употреблять продукты с холестерином нужно в ограниченном количестве, поскольку избыток может вызвать проблемы со здоровьем.

В каких продуктах, которые мы едим каждый день, больше всего холестерина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Для чего организму нужен холестерин

По словам специалиста, наш организм действительно нуждается в холестерине для формирования здоровых клеток. Важно знать, что большая часть требуемого нам холестерина производится самим организмом, и лишь небольшая часть должна поступать из пищи.

Избыток холестерина, в частности липопротеинов низкой плотности (LDL или "плохого" холестерина), может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

Основное внимание в рационе следует сосредоточить на ограничении потребления насыщенных и трансжиров, поскольку они могут повышать уровень "плохого" холестерина и, соответственно, риск развития проблем со здоровьем.

В каких продуктах очень много холестерина

Насыщенные жиры обычно находятся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты, а также в некоторых растительных жирах, например в кокосовом масле.

А вот трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, таких как маргарин, фастфуд, сладости и выпечка.

Количество холестерина на 100 г продукта

Вареные раки - 137 мг

Печень жареная говяжья – 381 мг

Жареные кальмары – 260 мг

Яичный омлет – 313 мг

Круассан с яйцом, творогом и ветчиной - 140 мг

Телячьи мозги - 3100 мг

Топленое масло – 256 мг

Креветки – 323 мг

Шоколадный мусс – 140 мг

Жареная телятина – 135 мг

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Ольга Безуглая советует вместо трансжиров в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирами, такими как:

Авокадо

Баклажаны

Оливковое масло

Овсяные отруби

Фасоль

Лосось

Черника

Чеснок

"Эти продукты способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, в частности, благодаря содержанию ненасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина (LDL) и повысить "хороший" холестерин (HDL)", - объясняет диетолог.

Она отмечает, что, хотя холестерин является важным веществом для организма, ключевым для здоровья сердечно-сосудистой системы является контроль потребления насыщенных и трансжиров, а не только ограничение общего количества холестерина в рационе.