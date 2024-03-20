В каких продуктах больше всего холестерина: мы едим их каждый день
Холестерин является жироподобным веществом, которое играет важную роль в нашем организме, в частности, необходимо для построения клеточных мембран и выработки некоторых гормонов. Однако употреблять продукты с холестерином нужно в ограниченном количестве, поскольку избыток может вызвать проблемы со здоровьем.
В каких продуктах, которые мы едим каждый день, больше всего холестерина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Безуглой в Instagram.
Для чего организму нужен холестерин
По словам специалиста, наш организм действительно нуждается в холестерине для формирования здоровых клеток. Важно знать, что большая часть требуемого нам холестерина производится самим организмом, и лишь небольшая часть должна поступать из пищи.
Избыток холестерина, в частности липопротеинов низкой плотности (LDL или "плохого" холестерина), может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.
Основное внимание в рационе следует сосредоточить на ограничении потребления насыщенных и трансжиров, поскольку они могут повышать уровень "плохого" холестерина и, соответственно, риск развития проблем со здоровьем.
В каких продуктах очень много холестерина
Насыщенные жиры обычно находятся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты, а также в некоторых растительных жирах, например в кокосовом масле.
А вот трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, таких как маргарин, фастфуд, сладости и выпечка.
Количество холестерина на 100 г продукта
- Вареные раки - 137 мг
- Печень жареная говяжья – 381 мг
- Жареные кальмары – 260 мг
- Яичный омлет – 313 мг
- Круассан с яйцом, творогом и ветчиной - 140 мг
- Телячьи мозги - 3100 мг
- Топленое масло – 256 мг
- Креветки – 323 мг
- Шоколадный мусс – 140 мг
- Жареная телятина – 135 мг
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Ольга Безуглая советует вместо трансжиров в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирами, такими как:
- Авокадо
- Баклажаны
- Оливковое масло
- Овсяные отруби
- Фасоль
- Лосось
- Черника
- Чеснок
"Эти продукты способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, в частности, благодаря содержанию ненасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина (LDL) и повысить "хороший" холестерин (HDL)", - объясняет диетолог.
Она отмечает, что, хотя холестерин является важным веществом для организма, ключевым для здоровья сердечно-сосудистой системы является контроль потребления насыщенных и трансжиров, а не только ограничение общего количества холестерина в рационе.
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