Названо сім фруктів, які прискорюють метаболізм та підвищують енергію

Повноцінне та здорове харчування відіграє важливу роль в обміні речовин. Поживні речовини, які містяться у фруктах, можуть реально прискорити ваш метаболізм. Активний обмін речовин має важливе значення для здоров'я та впливає на те, як організм переробляє поживні речовини, виробляє енергію та видаляє відходи.

Які фрукти можуть прискорити метаболізм та підвищити енергію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Чому фрукти такі корисні

Від соковитих ягід до дозрілих на сонці апельсинів та солодких груш - ці види фруктів не тільки смачні, а й сповнені життєво важливих поживних речовин. Вони також мають антиоксидантні властивості.

Завдяки низькій калорійності та великій кількості клітковини ягоди підтримують стабільний рівень цукру в крові та надовго насичують нас.

Які фрукти потрібно їсти обов'язково

Ягоди

Ягоди не тільки дуже корисні, чорниця та малина, зокрема, надовго збережуть почуття ситості та водночас прискорять обмін речовин. Загалом вони містять високу концентрацію поліфенолів, які позитивно впливають на спалювання жиру.

Яблука

Яблука містять пектин. Водорозчинна клітковина може покращити травлення. Яблука особливо легко перетравлюються і мають сечогінний ефект.

Яблука містять різні антиоксиданти, такі як флавоноїди та вітамін С. Вони допомагають зменшити пошкодження клітин та боротися із запаленням. Це може вплинути на обмін речовин.

Гранати

Гранати містять багато мінералів, вітамінів та антиоксидантів, особливо поліфенолів. Ці антиоксиданти можуть допомогти нейтралізувати шкідливі вільні радикали в організмі та зменшити пошкодження клітин.

Вони регулюють обмін речовин та здатні стримувати запальні процеси в організмі. Таким чином вони допомагають вам схуднути. Гранати також містять мало калорій.

Апельсини

Завдяки високому вмісту вітаміну С апельсини ідеально підходять для боротьби з жиром на животі та стегнах, оскільки вітамін прискорює спалювання жиру до 30 відсотків.

Крім того, вітамін С відіграє вирішальну роль у виробництві колагену, білка, який є важливим для підтримки тканин, у тому числі м'язів.

Добре функціонуючий обмін речовин залежить від тканин, що добре збереглися, і добре функціонуючого відновлення м'язів після фізичної активності.

Груша

Як і яблука, груші містять водорозчинну речовину пектин. Клітковина також сприяє травленню, підтримує здорову функцію кишечника та допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Стабільний рівень цукру в крові є важливим для ефективного регулювання обміну речовин.

Грейпфрут

Грейпфрути містять різні антиоксиданти, такі як вітамін С, флавоноїди та каротиноїди. Вони можуть допомогти нейтралізувати шкідливі вільні радикали та зменшити пошкодження клітин.

Це може зменшити запальні процеси, які можуть вплинути обмін речовин. Грейпфрути також містять гіркі речовини, які корисні для травлення та допомагають схуднути.

Авокадо

Хоча авокадо містить багато жиру, воно корисне для здоров'я завдяки поліненасиченим жирним кислотам. Вони знижують рівень цукру та холестерину в крові та захищають від потягу до їжі, оскільки надовго зберігають почуття ситості.