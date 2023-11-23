У яких продуктах ховаються насичені жири та скільки їх можна їсти на добу

Чому насичені жири шкідливі

Після вживання таких продуктів є ймовірність збільшення рівня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), відомих як "поганий" холестерин.

Зловживання продуктами з насиченими жирами викликає багато проблем зі здоров'ям, зокрема, з серцево-судинною системою.

Де насичених жирів багато

Насичені жири є основними ліпідами у багатьох продуктах тваринного походження, включно з обробленим м'ясом, твердими сирами, цільним молоком та вершками. А також у деяких рослинних жирах, таких як пальмова та кокосова олія.

Найбільше, звісно, у жирних продуктах - це фастфуд, який виготовлявся у маслі чи олії, солодощі, різноманітних соусах.

"Сучасні наукові дослідження показують, що вплив насичених жирів на здоров’я серцево-судинної системи може залежати від їх джерела та контексту раціону в цілому. Рекомендовано обмежувати споживання насичених жирів в межах рекомендованих дієтичних вказівок і заміняти їх ненасиченими жирами, де це можливо, для підтримки оптимального рівня ліпідів у крові та зменшення ризику серцево-судинних подій", - підкреслює експерт.

Де ховаються насичені жири (скриншот)

Скільки можна їсти таких продуктів

Згідно з рекомендаціями Американського коледжу кардіології та Американської кардіологічної асоціації, для більшості дорослих рекомендується обмежити споживання насичених жирів до менше ніж 10% від загальної кількості споживаних калорій на день.

Деякі організації, як, наприклад Американська асоціація серця, рекомендують ще більше обмеження до 5-6% для осіб з високим рівнем холестерину або тих, хто має ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Ця рекомендація особливо важлива людям з існуючими серцево-судинними захворюваннями, високим рівнем холестерину, або тим, хто має фактори ризику, такі як гіпертонія або ожиріння, саме ця категорія людей може мати велику користь від більш суттєвого зниження споживання насичених жирів.