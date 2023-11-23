В каких продуктах прячутся насыщенные жиры и сколько их можно есть в сутки

Почему насыщенные жиры вредны

После употребления таких продуктов вероятность увеличения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин.

Злоупотребление продуктами с насыщенными жирами вызывает множество проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

Где насыщенных жиров много

Насыщенные жиры являются основными липидами во многих продуктах животного происхождения, включая обработанное мясо, твердые сыры, цельное молоко и сливки. А также в некоторых растительных жирах, таких как пальмовое и кокосовое масло.

Более всего, конечно, в жирных продуктах - это фастфуд, который производился в масле или масле, сладости, различных соусах.

"Современные научные исследования показывают, что влияние насыщенных жиров на здоровье сердечно-сосудистой системы может зависеть от их источника и контекста рациона в целом. Рекомендовано ограничивать потребление насыщенных жиров в пределах рекомендованных диетических указаний и заменять их ненасыщенными жирами, где это возможно, для поддержания оптимального уровня липидов в крови и уменьшения риска сердечно-сосудистых событий", - подчеркивает эксперт.

Где скрываются насыщенные жиры (скриншот)

Сколько можно есть таких продуктов

Согласно рекомендациям Американского колледжа кардиологии и Американской кардиологической ассоциации, для большинства взрослых рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до менее 10% от общего количества потребляемых калорий в день.

Некоторые организации, например, Американская ассоциация сердца, рекомендуют еще большее ограничение до 5-6% для лиц с высоким уровнем холестерина или имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эта рекомендация особенно важна людям с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким уровнем холестерина, или имеющим факторы риска, такие как гипертония или ожирение, именно эта категория людей может иметь большую пользу от более существенного снижения потребления насыщенных жиров.