В каких продуктах прячутся насыщенные жиры и сколько их можно есть в сутки

Насыщенные жиры есть во многих продуктах, которые мы потребляем каждый день. Они относятся к классу макронутриентов, которые могут оказывать влияние на уровень липидов в крови. Их потребление обычно связывают с завышенным риском сердечно-сосудистых болезней.
В каких продуктах больше насыщенных жиров и сколько их можно употреблять ежедневно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.
После употребления таких продуктов вероятность увеличения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как "плохой" холестерин.
Злоупотребление продуктами с насыщенными жирами вызывает множество проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.
Насыщенные жиры являются основными липидами во многих продуктах животного происхождения, включая обработанное мясо, твердые сыры, цельное молоко и сливки. А также в некоторых растительных жирах, таких как пальмовое и кокосовое масло.
Более всего, конечно, в жирных продуктах - это фастфуд, который производился в масле или масле, сладости, различных соусах.
"Современные научные исследования показывают, что влияние насыщенных жиров на здоровье сердечно-сосудистой системы может зависеть от их источника и контекста рациона в целом. Рекомендовано ограничивать потребление насыщенных жиров в пределах рекомендованных диетических указаний и заменять их ненасыщенными жирами, где это возможно, для поддержания оптимального уровня липидов в крови и уменьшения риска сердечно-сосудистых событий", - подчеркивает эксперт.
Где скрываются насыщенные жиры (скриншот)
Согласно рекомендациям Американского колледжа кардиологии и Американской кардиологической ассоциации, для большинства взрослых рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до менее 10% от общего количества потребляемых калорий в день.
Некоторые организации, например, Американская ассоциация сердца, рекомендуют еще большее ограничение до 5-6% для лиц с высоким уровнем холестерина или имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Эта рекомендация особенно важна людям с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким уровнем холестерина, или имеющим факторы риска, такие как гипертония или ожирение, именно эта категория людей может иметь большую пользу от более существенного снижения потребления насыщенных жиров.
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