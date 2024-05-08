В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)

В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення

Днями у Мальме відбулася урочиста церемонія відкриття Євробачення 2024, де бірюзовим хідником пройшлися 36 учасників з різних країн та вразили своїми образами.

Наші дівчата, Аlyona Аlyona і Jerry Heil для хідника вирішили одягнути вбрання з глибоким символізмом, а також поділилися важливими меседжами з усім світом, адже вони мають на меті бути почутими.

Вбрання Jerry Heil та Alyona Alyona на бірюзовому хіднику Євробачення 2024 (фото: Getty images)

Так, Альона та Яна постали у футболках з підвішеними справжніми ключами, які символізують "фантомний дім", тобто, той, куди вже немає змоги повернутися. До речі, саме з ними дівчата й вирушали з Києва до Мальме.

Таким жестом артистки закликали допомогти нашій країні відбудувати зруйновану окупантами гімназію, що розташована в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область.

Який символізм мають костюми учасниць Євробачення від України

"Це соціальна кампанія. Ми хочемо нагадати людям, що є багато українців, які втратили домівки. Ключі символізують "фантомні будинки". Це коли ти маєш ключі, але більше немає куди повертатися. Зокрема, це є символом школи, яка була розбомблена в Україні. Тож, ми збираємо кошти для її відбудови, щоб діти мали змогу повернутися і продовжити навчання", - сказали співачки в інтерв'ю.

Відомо, що дизайнеркою цих образів для Jerry Heil та Alyona Alyona стала Лілія Літковська.

Jerry Heil та Alyona Alyona на бірюзовому хіднику Євробачення з іншими учасниками (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"З початку війни тисячі й тисячі українців втратили свої домівки, але є дещо, що завжди залишається з нами - і це невидимий зв’язок із рідним домом, нашим корінням та батьківщиною, який ніщо та ніхто не в змозі зруйнувати", - розповіла дизайнерка.

"Ключі в образах, створених для Jerry Heil та alyona alyona, символізують саме цю прив’язаність до рідної домівки, що закарбована в нашому серці, де б ми не були, і саме вона стане ключем до відновлення, відбудови та повернення нашого дому", - продовжила Лілія.