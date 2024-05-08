В яких образах Jerry Heil та Alyona Alyona вийшли на бірюзовий хідник Євробачення (фото, відео)

Jerry Heil та Alyona Alyona не лише підкорили весь світ своїм виступом на Євробаченні 2024 у першому півфіналі, але й зачарували своїми образами на бірюзовому хіднику.
Детальніше про симвлізм вбрання учасниць конкурсу від України, розповідає РБК-Україна (проект Styler)
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Instagram-профіль Alyona Alyona, інтерв'ю учасниць Євробачення 2024 та ефір першого півфіналу конкурсу.
Днями у Мальме відбулася урочиста церемонія відкриття Євробачення 2024, де бірюзовим хідником пройшлися 36 учасників з різних країн та вразили своїми образами.
Наші дівчата, Аlyona Аlyona і Jerry Heil для хідника вирішили одягнути вбрання з глибоким символізмом, а також поділилися важливими меседжами з усім світом, адже вони мають на меті бути почутими.
Вбрання Jerry Heil та Alyona Alyona на бірюзовому хіднику Євробачення 2024 (фото: Getty images)
Так, Альона та Яна постали у футболках з підвішеними справжніми ключами, які символізують "фантомний дім", тобто, той, куди вже немає змоги повернутися. До речі, саме з ними дівчата й вирушали з Києва до Мальме.
Таким жестом артистки закликали допомогти нашій країні відбудувати зруйновану окупантами гімназію, що розташована в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область.
"Це соціальна кампанія. Ми хочемо нагадати людям, що є багато українців, які втратили домівки. Ключі символізують "фантомні будинки". Це коли ти маєш ключі, але більше немає куди повертатися. Зокрема, це є символом школи, яка була розбомблена в Україні. Тож, ми збираємо кошти для її відбудови, щоб діти мали змогу повернутися і продовжити навчання", - сказали співачки в інтерв'ю.
Відомо, що дизайнеркою цих образів для Jerry Heil та Alyona Alyona стала Лілія Літковська.
Jerry Heil та Alyona Alyona на бірюзовому хіднику Євробачення з іншими учасниками (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
"З початку війни тисячі й тисячі українців втратили свої домівки, але є дещо, що завжди залишається з нами - і це невидимий зв’язок із рідним домом, нашим корінням та батьківщиною, який ніщо та ніхто не в змозі зруйнувати", - розповіла дизайнерка.
"Ключі в образах, створених для Jerry Heil та alyona alyona, символізують саме цю прив’язаність до рідної домівки, що закарбована в нашому серці, де б ми не були, і саме вона стане ключем до відновлення, відбудови та повернення нашого дому", - продовжила Лілія.
Раніше ми розповідали, хто переміг і яке місце посіла Україна у першому пфвфіналі Євробачення 2024.
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