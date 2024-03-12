У яких країнах живуть найщасливіші люди: ви будете вражені

Рівень щастя кожної людини залежить від багатьох факторів: біологічних, соціальних, психологічних та фізичних. І вплив кожного такого чинника на рівень щастя - індивідуальний. А ще рівень щастя може змінюватися залежно від життєвих обставин.

У яких країнах живуть найщасливіші люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати дослідження PNAS, опубліковані в Science Focus.

У 2023 році наукові дослідження та опитування показали, що найщасливіші люди проживають у Скандинавії - це Фінляндія, Данія та Ісландія. Але нове опитування у 2024 році показало, що люди можуть бути щасливими й у місцях, де нема шаленого розвитку цивілізації чи великих грошей.

За свідченням авторів аналізу, найвищі показники були зафіксовані в Центральній та Південній Америці. І це попри те, що там народи пережили "історію маргіналізації та пригнічення".

Отже, нове дослідження припускає, що не обов'язково щастя має бути пов'язано з грошима. Навіть при низьких доходах, люди можуть мати високу задоволеність життям.

"Сильна кореляція, яка часто спостерігається між доходом та задоволеністю життям, не є універсальною і доводить, що багатство - генероване промислово розвиненими економіками – не є принципово необхідним для того, щоб люди були щасливими", - зауважила професорка Вікторія Рейєс-Гарсія з Автономного університету Барселони, старша авторка дослідження.

Вчені виявили, що рівень щастя у людей у країнах, що розвиваються, і нерозвинених країнах вищий, ніж у жителів економічно благополучних держав. Це може бути пов'язане із залежністю від смартфонів та споживанням нездорової їжі жителями багатих держав.

В опитуванні брали участь мешканці 71 країни світу. Учасників дослідження попросили відповісти, чи почуваються вони щасливими та задоволеними життям. Після отримання необхідної інформації вчені підсумовували результати опитування та склали рейтинг психологічного благополуччя країн.

Психічне благополуччя у сенсі визначалося як здатність людини справлятися зі стресом і негараздами, і навіть вносити продуктивний внесок у суспільство.

Країни Африки та Латинської Америки набрали найвищі бали. Домініканська Республіка посіла перше місце, а Танзанія - третє. У п'ятірку країн із найвищим показником задоволеності життям також увійшли Шрі-Ланка, Панама та Малайзія.

Зазначається, що США посіли 29-те місце, Канада - 40-те, а Великобританія - 70-те. Серед найменш щасливих - Таджикистан, Узбекистан та Бразилія.

Вчені пов'язують нижчі показники психічного благополуччя в економічно благополучних країнах з багатьма факторами - залежністю від смартфонів, підвищеним споживанням нездорової їжі, зниженням цінності інститутів сім'ї та шлюбу, а також зростанням кількості вакансій для віддаленої роботи.