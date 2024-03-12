В каких странах живут самые счастливые люди: вы будете поражены

Уровень счастья каждого человека зависит от многих факторов: биологических, социальных, психологических и физических. И влияние каждого такого фактора на уровень счастья – индивидуально. А еще уровень счастья может изменяться в зависимости от обстоятельств.

В каких странах живут самые счастливые люди, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования PNAS, опубликованные в Science Focus.

В 2023 году научные исследования и опросы показали, что самые счастливые люди проживают в Скандинавии - это Финляндия, Дания и Исландия. Но новый опрос в 2024 году показал, что люди могут быть счастливы и в местах, где нет безумного развития цивилизации или больших денег.

По свидетельству авторов анализа самые высокие показатели были зафиксированы в Центральной и Южной Америке. И это, несмотря на то, что там народы пережили "историю маргинализации и угнетения".

Следовательно, новое исследование предполагает, что не обязательно счастье должно быть связано с деньгами. Даже при низких доходах люди могут иметь высокую удовлетворенность жизнью.

"Сильная корреляция, которая часто наблюдается между доходом и удовлетворенностью жизнью, не является универсальной и доказывает, что богатство - генерируемое промышленно развитыми экономиками - не принципиально необходимо для того, чтобы люди были счастливы", - отметила профессор Виктория Рейес-Гарсия из Автономного университета Барселоны, старший автор исследования.

Ученые обнаружили, что уровень счастья у людей в развивающихся странах и неразвитых странах выше, чем у жителей экономически благополучных государств. Это может быть связано с зависимостью от смартфонов и потреблением нездорового питания жителями богатых государств.

В опросе принимали участие жители 71-й страны мира. Участников исследования попросили ответить, чувствуют ли они себя счастливыми и довольными жизнью. После получения необходимой информации ученые подытожили результаты опроса и составили рейтинг психологического благополучия стран.

Психическое благополучие в этом смысле определялось как способность человека справляться со стрессом и неурядицами, а также вносить продуктивный вклад в общество.

Страны Африки и Латинской Америки набрали самые высокие баллы. Доминиканская Республика заняла первое место, а Танзания - третье. В пятерку стран с высоким показателем удовлетворенности жизнью также вошли Шри-Ланка, Панама и Малайзия.

Отмечается, что США заняли 29 место, Канада - 40, а Великобритания - 70. Среди наименее счастливых - Таджикистан, Узбекистан и Бразилия.

Ученые связывают более низкие показатели психического благополучия в экономически благополучных странах со многими факторами - зависимостью от смартфонов, повышенным потреблением нездоровой пищи, снижением ценности институтов семьи и брака, а также ростом количества вакансий для удаленной работы.