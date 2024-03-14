У яких країнах за межами України можна скласти НМТ: список

Як буде проходити тестування

Для випускників будуть створені спеціальні комп'ютерні центри, де будуть працювати україномовні педагоги. Участь у мультитесті зможуть взяти особи, які мають повну загальну середню освіту або здобудуть її в поточному навчальному році. Також обов'язковою умовою є реєстрація для проходження тестування відповідно до встановлених вимог.

У 2024 році тестування буде проводитися у 28 країнах світу. Наразі підтверджено домовленості щодо проведення НМТ у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Перемовини з окремими закордонними установами/організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Молдові, Нідерландах ще тривають. Ймовірно, кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте.

Під час основного періоду реєстрації, який розпочнеться з 14 березня й триватиме до 11 квітня включно, вступники, які планують проходити тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

Однак учасникам радять в УЦОЯО не зволікати з реєстрацією й обирати з запропонованого переліку найближче місто. Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, то змінити реєстраційні дані можна буде до 15 квітня 2024 року включно. Це дозволить обрати населений пункт, який розташований ближче до вашого місцеперебування на момент НМТ. Про нові локації буде повідомлятися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Варто зазначити, що за кордоном є обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору. Зверніть увагу, що деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.

Де буде проходити тестування