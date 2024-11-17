В яких 4 країнах дуже хочуть бачити туристів: небанальні місця для незабутньої подорожі

Гренландія

З відкриттям цього року міжнародного аеропорту в Нууку та нової злітної смуги в Ілуліссат у 2026 році, Гренландія готується приймати більше відвідувачів. Це змінить ситуацію для її туризму, адже великі літаки зможуть прибувати напряму, минаючи Кангерлусссуак.

Окрім збільшення туристичних потоків, нова інфраструктура сприятиме імпорту й експорту, забезпечуючи економічне зростання, нові робочі місця та стабільність у майбутньому.

Гренландія зосереджена на двох ключових формах туризму: пригодницькому та цілорічному. Пригодницький туризм охоплює скелелазіння, спостереження за китами та кемпінг на льодовиковому щиті, тоді як цілорічний туризм робить акцент на темному небі, зокрема на спостереженні за зірками та північним сяйвом.

Залучати туристів влітку значно простіше, ніж взимку, але для забезпечення цілорічної зайнятості місцевих мешканців важливо приваблювати гостей і в міжсезоння. Гренландія перетворила суворі зимові умови на перевагу, пропонуючи іглу з панорамним видом на північне сяйво.

Танні Пор, керівниця міжнародних зв'язків у Visit Greenland, підкреслює, що для країни важлива якість туризму, а не кількість. Мета - досягти позитивного впливу туризму на місцеве суспільство, не перевантажуючи його.

Після недавньої поїздки до Північної Гренландії, яка стане доступнішою з відкриттям злітної смуги в Ілуліссат у 2026 році, Пор зазначила: "Відвідала містечко Касігіаннгуіт - було чудово: вівцебики, історичні експозиції та кити, яких було видно повсюди".

Гренландія (фото: Вікіпедія)

Марокко

Марокко активно розвиває туристичну інфраструктуру, готуючись до спільного прийому Чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Іспанією та Португалією. Країна бачить у турнірі можливість подвоїти кількість туристів до 26 мільйонів щороку.

Для прийому футбольних уболівальників та команд Марокко потребує близько 100 000 додаткових місць для розміщення.

Розв'язувати це питання допомагають міжнародні готельні мережі: зокрема, планується відкриття Waldorf Astoria в Танжері та 25 нових готелів Radisson, а також відновлення готелів, постраждалих від землетрусу минулого року.

Барбара Подбіал, консультантка з Марокко в туристичній агенції Flee Winter, відвідує цю країну понад 20 років і відзначає позитивний вплив туризму на Марракеш: місто стало чистішим, безпечнішим, а атмосфера більш дружелюбною. Однак через збільшення кількості бюджетних рейсів Марракеш здається переповненим.

З підготовкою до Чемпіонату світу 2030 року акцент переміщується на інші міста: Касабланку, Агадір, Фес, Рабат і Танжер, де реконструюють стадіони та розвивають туризм.

Барбара радить відвідати Фес, культурну столицю Марокко з найбільшою медіною у світі, а також Тарудант, "маленький Марракеш" неподалік Агадіра, та узбережжя Тагазут з його уроками серфінгу. Ті, хто планує поїздку до Марракеша, можуть також вирушити в гори Високого Атласу, що розташовані за кілька годин їзди.

Зосереджуючись на великих містах, Марокко відкриває можливості для автентичного відпочинку в менш відвідуваних місцях поруч.

Марокко (фото: Вікіпедія)

Сербія

Сербія орієнтується на сталий розвиток туризму, уникаючи масового туризму та співпрацюючи з Глобальною радою сталого туризму для розробки культурно орієнтованих проєктів.

Замість зосередження на великих містах, таких як Белград, країна акцентує увагу на сільському та гірському туризмі, спа та оздоровчих курортах.

Сербія приваблює туристів горами для лижного відпочинку взимку, екотуризмом та спостереженням за птахами влітку, а також природними джерелами для оздоровлення.

Ці ініціативи сприяють розвитку місцевого бізнесу та стабільним робочим місцям. У 2023 році міжнародний туризм зріс на 20%.

Джордж Колвін-Сл, спеціаліст із Сербії в Cox & Kings і рекомендує відвідати Нові-Сад, друге місто країни, відоме своєю спадщиною Габсбургів, красивою архітектурою та австрійським впливом на кухню. Особливо варто побачити фортецю Петроварадін, яку називають "Гібралтаром Дунаю".

Сербія (фото: Вікіпедія)

Грузія

Грузія, яка межує з Туреччиною, Росією та Азербайджаном, активно розвиває туризм, зокрема для мандрівників з обмеженими можливостями, самостійних туристів та круїзних мандрівників.

Новий 10-річний план розвитку включає міжнародні вивіски, покращення доступності та транспортної інфраструктури, а також модернізацію портів, зокрема в Батумі.

Наталі Фордхем, спеціалістка із Грузії в Wild Frontiers, відзначає, що країна має нове покоління гідів, які чудово володіють англійською та готові адаптуватися до різних туристів. Хоча інфраструктура ще розвивається, доходи від туризму повинні сприяти її покращенню.

"Тбілісі - моя улюблена столиця у світі, із чарівними брукованими вуличками, справжньою естетикою, старими фортечними стінами та музеями. Крім цього, у нас є печерні міста, радянська архітектура та історія. Також є північні та південні гори, церкви та монастирі ЮНЕСКО, а ще Грузія має процвітаючу виноробну та гастрономічну сферу. Тут є на що подивитися, вам знадобиться принаймні тижнева поїздка", - сказала Наталі Фордхем.

Грузія (фото: Вікіпедія)