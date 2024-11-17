В каких 4 странах очень хотят видеть туристов: небанальные места для незабываемого путешествия

Гренландия

С открытием в этом году международного аэропорта в Нууку и новой взлетной полосы в Илулиссате в 2026 году, Гренландия готовится принимать больше посетителей. Это изменит ситуацию для ее туризма, ведь большие самолеты смогут прибывать напрямую, минуя Кангерлусссуак.

Помимо увеличения туристических потоков новая инфраструктура будет способствовать импорту и экспорту, обеспечивая экономический рост, новые рабочие места и стабильность в будущем.

Гренландия сосредоточена на двух ключевых формах туризма: приключенческом и круглогодичном. Приключенческий туризм охватывает скалолазание, наблюдение за китами и кемпинг на леднике, тогда как круглогодичный туризм делает акцент на темном небе, в частности на наблюдении за звездами и северным сиянием.

Привлекать туристов летом гораздо проще, чем зимой, но для обеспечения круглогодичной занятости местных жителей важно привлекать гостей и в межсезонье. Гренландия превратила суровые зимние условия в превосходство, предлагая иглу с панорамным видом на северное сияние.

Танни Пор, руководитель международных связей в Visit Greenland, подчеркивает, что для страны важно качество туризма, а не количество. Цель - достичь положительного влияния туризма на местное общество, не перегружая его.

После недавней поездки в Северную Гренландию, которая станет доступнее с открытием взлетной полосы в Илулиссат в 2026 году, Пор отметила: "Посетила городок Касигианнгуит - было отлично: овцебыки, исторические экспозиции и киты, которые были видны повсюду".

Гренландия (фото: Википедия)

Марокко

Марокко активно развивает туристическую инфраструктуру, готовясь к совместному приему Чемпионата мира по футболу 2030 вместе с Испанией и Португалией. Страна видит в турнире возможность удвоить туристов до 26 миллионов ежегодно.

Для приема футбольных болельщиков и команд Марокко требуется около 100 000 мест для размещения.

Разрешать этот вопрос помогают международные гостиничные сети: в частности, планируется открытие Waldorf Astoria в Танжере и 25 новых отелей Radisson, а также восстановление отелей, пострадавших от землетрясения в прошлом году.

Барбара Подбиал, консультант из Марокко в туристическом агентстве Flee Winter, посещает эту страну более 20 лет и отмечает положительное влияние туризма на Марракеш: город стал чище, безопаснее, а атмосфера более дружелюбной. Однако из-за увеличения количества бюджетных рейсов Марракеш кажется переполненным.

С подготовкой к Чемпионату мира 2030 акцент перемещается на другие города: Касабланку, Агадир, Фес, Рабат и Танжер, где реконструируют стадионы и развивают туризм.

Барбара советует посетить Фес, культурную столицу Марокко с самой большой мединой в мире, а также Тарудант, "маленький Марракеш" недалеко от Агадира, и побережье Тагазут с его уроками серфинга. Те, кто планирует поездку в Марракеш, могут также отправиться в горы Высокого Атласа, расположенные за несколько часов езды.

Сосредотачиваясь на больших городах, Марокко открывает возможности для аутентичного отдыха в менее посещаемых местах рядом.

Марокко (фото: Википедия)

Сербия

Сербия ориентируется на устойчивое развитие туризма, избегая массового туризма и сотрудничая с Глобальным советом устойчивого туризма для разработки культурно-ориентированных проектов.

Вместо сосредоточения на крупных городах, таких как Белград, страна акцентирует внимание на сельском и горном туризме, спа и оздоровительных курортах.

Сербия привлекает туристов по горам для лыжного отдыха зимой, экотуризмом и наблюдением за птицами летом, а также природными источниками для оздоровления.

Эти инициативы способствуют развитию местного бизнеса и стабильным рабочим местам. В 2023 году международный туризм вырос на 20%.

Джордж Колвин-Сл, специалист из Сербии в Cox & Kings и рекомендует посетить Новый Сад, второй город страны, известный своим наследием Габсбургов, красивой архитектурой и австрийским влиянием на кухню. Особо стоит увидеть крепость Петроварадин, которую называют "Гибралтаром Дуная".

Сербия (фото: Википедия)

Грузия

Грузия, граничащая с Турцией, Россией и Азербайджаном, активно развивает туризм, в частности для путешественников с ограниченными возможностями, самостоятельных туристов и круизных путешественников.

Новый 10-летний план развития включает в себя международные вывески, улучшение доступности и транспортной инфраструктуры, а также модернизацию портов, в частности в Батуми.

Натали Фордхэм, специалист из Грузии в Wild Frontiers, отмечает, что у страны есть новое поколение гидов, которые прекрасно владеют английским и готовы адаптироваться к разным туристам. Хотя инфраструктура еще развивается, доходы от туризма должны способствовать ее улучшению.

"Тбилиси - моя любимая столица в мире, с очаровательными мощеными улочками, настоящей эстетикой, старыми крепостными стенами и музеями. Кроме этого, у нас есть пещерные города, советская архитектура и история. Также есть северные и южные горы, церкви и монастыри ЮНЕСКО, а Еще Грузия имеет преуспевающую винодельческую и гастрономическую сферу. Здесь есть на что посмотреть, вам понадобится недельная поездка», - сказала Натали Фордхэм.

Грузия (фото: Википедия)