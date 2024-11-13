7 найдешевших сонячних країн, куди варто поїхати взимку на відпочинок

Зимова відпустка біля моря - це можливість змінити обстановку, втекти від холодів та насолодитися сонячними днями за доступними цінами. Які напрямки не тільки тішать приємним кліматом, а й дозволяють заощадити завдяки вигідним умовам?

Єгипет

Єгипет приваблює туристів не лише теплим морем, а й доступними цінами на тури та готелі в зимовий сезон. Завдяки численним гарячим путівкам та акціям, можна знайти вигідні пропозиції на відпочинок «все включено».

Крім того, багато готелів пропонують спеціальні пропозиції для сімей, що робить відпочинок ще дешевшим. А екскурсії до відомих пірамід та храмів дозволяють економити на культурній програмі, яка входить в пакетні тури.

Туреччина

Туреччина взимку - це можливість відпочити в комфортних умовах за доступними цінами, оскільки сезонні знижки дозволяють зекономити значну суму. Багато курортів пропонують пакети з підігрівом басейнів та включеним харчуванням, що ідеально підходить для зимового релаксу.

Сімейні тури в Туреччині часто включають акційні програми, що знижує вартість екскурсій і харчування. Взимку тут також можна насолодитися культурними пам'ятками без натовпів, що робить подорож більш спокійною та економічно вигідною.

Анталія, Туреччина (фото: Вікіпедія)

ОАЕ

Хоча ОАЕ славляться розкішшю, взимку можна знайти безліч вигідних варіантів для бюджету середнього туриста. Численні знижки на готелі та магазини роблять відпочинок доступнішим, особливо під час зимових фестивалів шопінгу.

Багато туристичних агенцій пропонують акційні пакети з проживанням, харчуванням та екскурсіями за привабливими цінами. Дубай та інші емірати також пропонують вигідні пропозиції для мандрівників, які хочуть поєднати відпочинок з покупками.

Таїланд

Таїланд приваблює мандрівників своїми доступними цінами на житло та різноманітною кухнею, де можна смачно поїсти за копійки. Бюджетні гестхауси та хостели дозволяють економити на проживанні, залишаючи більше коштів на розваги та екскурсії.

Місцеві ринки та їжа вуличних торговців дають можливість спробувати безліч страв за мінімальні кошти. Зокрема, Паттайя і Пхукет пропонують багато варіантів для економного відпочинку, включаючи дешеві місцеві розваги.

Пляж Пода, Таїланд (фото: Вікіпедія)

В’єтнам

В'єтнам відомий низькими цінами на відпочинок, що робить його ідеальним варіантом для бюджетних мандрівників. Житло і їжа в країні є дуже доступними, що дозволяє заощадити значну суму, навіть перебуваючи тут тривалий час.

Дешеві готелі і хостели надають затишні умови, а на місцевих ринках можна знайти якісну та недорогу їжу. Особливо популярними є пляжі в Нячанзі, де можна знайти недорогі тури з чудовими умовами.

Індія (Гоа)

Індія відома дешевими цінами на проживання та харчування, особливо у Гоа, де навіть люксовий відпочинок обійдеться набагато дешевше, ніж в інших країнах. Для бюджетних туристів є багато економних варіантів, зокрема гестхауси, де можна зупинитися на тривалий період.

Завдяки доступним цінам на місцеву кухню, туристи можуть щодня насолоджуватися різноманітними стравами. Крім того, тут часто проводяться музичні фестивалі та ярмарки, що дозволяє провести час цікаво і без зайвих витрат.

Пляж Рушіконда, Індія (фото: Вікіпедія)

М’янма

М’янма приваблює туристів своєю невисокою вартістю відпочинку і доступними цінами на їжу та проживання. Більшість пляжних курортів мають економні варіанти, що дозволяє насолодитися незвіданою природою без значних витрат.

Місцеві готелі часто пропонують акції та знижки, що робить відпочинок ще доступнішим. Окрім цього, тут можна відвідати храми і палаци, які є безкоштовними для туристів, що додатково знижує витрати на культурну програму.