Київводоканал поставив киян "на лічильник": до боржників прийдуть колектори

Київводоканал за допомогою колекторів буде стягувати борги (колаж: РБК-Україна)

Київводоканал вирішив вдатися до крайніх заходів у боротьбі зі злісними неплатниками

Київводоканал звернувся до колекторів, які допоможуть компанії стягувати борги з киян. А злісних неплатників можуть і зовсім відключити від водопостачання. Ці пункти – про обмеження та відключення води – прописані в нових договорах компанії.

Компанія підтвердила, що була змушена звернутися до послуг колекторів, оскільки заборгованість населення продовжує зростати. Так, на 1 квітня кияни заборгували Київводоканалу вже понад 566 млн гривень.

Причому 80% від цієї суми має всього десята частина споживачів послуг компанії. Колектори прийдуть до киян, які заборгували понад 1000 гривень або ж не платили за послуги понад рік. А от на тих, хто не платив під час карантину, санкції розповсюджуватись не будуть, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Експерти вважають, що колектори можуть ще більше погіршити ситуацію. А допоможе лише укладення договору про погашення боргу.

Зазначимо, що дії колекторів зараз обмежуються лише Кримінальним кодексом України, бо спецзакону про їх діяльність немає. Але з 1 липня все може змінитися, коли роботу колекторів почне контролювати НБУ, їх будуть ліцензувати і введуть норми поведінки. А за порушення ліцензію можуть забрати.

Київводоканал звернувся до колекторів (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

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Автор: Светлана Мащенко