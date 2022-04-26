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Киевстар навсегда отключает украинцев от популярной услуги

Фото: Киевстар отключает украинцев от одной из услуг (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Киевстар объявил от отключения одной из функций для клиентов. Речь идет о Юристе онлайн.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

Когда отключат функцию

С 1 мая клиенты будут отключены от этой функции. Напомним, что эта услуга Функция с 1 марта стала бесплатной для пользователей, а с мая прекратит свое существование полностью.

Бесплатные услуги Киевстар

Во время войны России против Украины крупные мобильные операторы решили облегчить жизнь украинцам и ввести некоторые бесплатные услуги.

Исключением не стал и Киевстар, оператор ввел бесплатный доступ к Киевстар ТВ для всех абонентов всех телеком операторов.

Отдельно оператор дал 300 минут бесплатно для звонков на номера других операторов Украины медикам, которые находятся в горячих точках, также они в течении месяца с момента начала действия услуги могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом.

Также Киевстар засчитал дополнительные пакеты услуг бесплатно всем абонентам старше 60 лет, людям с инвалидностью, пользующимися тарифами "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей".

Как мы ранее писали, мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему.

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Киевстар