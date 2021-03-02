В киевской школе распылили газовый баллончик: детей эвакуировали

Во вторник, 2 марта, в киевской школе №290 во время пятого урока всех детей вывели на улицу по тревоге. Это произошло из-за того, что один из старшеклассников решил использовать без причины газовый баллончик.
Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
Некоторые дети на улице плевали, терли глаза и плакали. Младшие классы испугались. Всем родителям позвонили и попросили забрать детей из школы. Учебный процесс в этот день было решено отменить.
В школе Киева распылили газовый баллончик (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
На место инцидента также приехали сотрудники полиции.
"Хотелось бы отметить учителей, которые до последнего не знали, что произошло, но очень быстро и профессионально вывели всех детей", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Напомним, в Кривом Роге в школе публично унизили детей из-за финансового состояния.
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