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В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото)

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 13:23
В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото) Как выглядит кардиохирургическое отделение в больнице Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской областной клинической больнице заработало кардиохирургическое отделение. Его открыли 1 июля.

Об открытии нового отделения сообщили в Киевской областной военной администрации.

Участие в открытии приняли заместитель председателя Киевской областной военной администрации Виталий Власюк, Заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, директор Департамента здравоохранения Киевской ОВА Елена Ефименко и представители депутатского корпуса областного совета.

Отделение открыли с нуля

Отделение создавалось "с нуля" в период войны в Украине. В нем есть все необходимое. Помощь в открытии оказало Общество Красного Креста Украины. Оно предоставило мебель, а Минздрав Украины и ВОЗ — современное медицинское оборудование.

Отделение рассчитано на 27 коек, девять из них реанимационные.

Жителям Киевской области в отделении будут оказывать помощь высококвалифицированные специалисты. Оно будет открыто круглосуточно. Штат медицинских работников уже укомплектован.

Как выглядит отделение

В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото)

В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото)

В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото)В Киевской областной больнице открыли новое кардио отделение: как оно выглядит (фото)Как выглядит кардио отделение в Киевской областной больнице (фото: koda.gov.ua)

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Киев больница
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