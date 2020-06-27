В Киевской области усилили карантин: что будет под запретом

В Киевской области усилили карантин (фото: РБК-Украина)

В Киевской области под новые ограничения попали места общественного питания и массовые мероприятия

В Киевской области на фоне высокой загруженности больниц инфицированными COVID-19 усилили карантин. Согласно данным МОЗ в Киевской области сохраняется активная динамика заражения, поэтому новые карантинные ограничения необходимы для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Что теперь окажется под запретом в Киевской области – читайте ниже.

О том, что с 27 июня запрещается работа заведений общественного питания после 22:00 и устанавливаются новые ограничения на проведение массовых мероприятий говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

Новые ограничения предусматривают проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях и устанавливают максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения противоэпидемических правил. Кроме того, теперь заведения общественного питания и развлекательных заведениях будут работать только до 22 часов.

Кроме того, усилен контроль:

за соблюдением противоэпидемических мер на городском, пригородном, междугородном внутриобластном транспорте;

за соблюдением противоэпидемических мер на рынках, в заведениях торговли, питания и детсадах;

за соблюдением противоэпидемических мер со стороны субъектов хозяйствования.

Новые ограничения связаны с тем, что ситуация с инфицированием в Киевской области выходит из-под контроля. Об этом ранее в ходе брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Показатель динамики заболеваемости составляет 23,23%, именно этот показатель вызывает беспокойство, если он не будет падать 3 дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение (усиление карантинных ограничений)", — отметил Володин три дня назад.

Стоит отметить, что в других областях масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции будет сохраняться до полного выхода из карантина даже при адаптивном ослаблении ограничений.

Ранее мы писали, что не будет работать после усиления карантина в 13 "проблемных" областях.

Также сообщалось, что ЕС отложил вопрос об открытии границ, но есть предварительное решение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна