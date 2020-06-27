У Київській області посилили карантин: що буде під забороною

У Київській області посилили карантин (фото: РБК-Україна)

У Київській області під нові обмеження потрапили місця громадського харчування та масові заходи

У Київській області на тлі високої завантаженості лікарень інфікованими COVID-19 посилили карантин. Згідно з даними МОЗ в Київській області зберігається активна динаміка зараження, тому нові карантинні обмеження необхідні для стабілізації епідеміологічної ситуації в регіоні. Що тепер опиниться під забороною в Київській області – читайте нижче.

Про те, що з 27 червня забороняється робота закладів громадського харчування після 22:00 і встановлюються нові обмеження на проведення масових заходів йдеться в повідомленні на сайті Київської обласної державної адміністрації.

Нові обмеження передбачають проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях і встановлюють максимально допустиму кількість осіб - 10, за умови дотримання протиепідемічних правил. Крім того, тепер заклади громадського харчування та розважальні заклади будуть працювати лише до 22 години.

Крім того, посилено контроль:

за дотриманням протиепідемічних заходів на міському, приміському, міжміському внутрішньообласному транспорті;

за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, у закладах торгівлі, харчування та дитсадках;

за дотриманням протиепідемічних заходів з боку суб'єктів господарювання.

Нові обмеження пов'язані з тим, що ситуація з інфікуванням в Київській області виходить з-під контролю. Про це в ході брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Показник динаміки захворюваності становить 23,23%, саме цей показник викликає занепокоєння, якщо він не буде падати 3 дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення (посилення карантинних обмежень)", — зазначив Володін три дні тому.

Варто відзначити, що в інших областях масковий режим та необхідність дотримання соціальної дистанції буде зберігатися до повного виходу з карантину навіть при адаптивному ослабленні обмежень.

Раніше ми писали, що не буде працювати після посилення карантину у 13 проблемних областях.

Також повідомлялося, що ЄС відклав питання про відкриття кордонів, але є попереднє рішення.

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Автор: Киселева Анна