Самые опасные ж/д переезды под Киевом показали на видео: "Укрзализныця положила болт"

На железнодорожном переезде села Мотовиловка (остановка Пивни) под Киевом не работает сигнализация, предупреждающая о приближении поезда.
Видео с призывом быть осторожными опубликовал на Facebook-странице журналист и блогер Александр Рудоманов.
Так, в среду, 16 июня, на железнодорожном переезде остановки Пивни не работали предупредительные светофоры.
Как рассказал блогер, это уже не первый случай в Киевской области, когда “Укрзализныця” проявляет халатность относительно исправной работы светофоров.
"Сначала было видео о нерабочем светофоре на з.п. Вишняки, теперь з.п. Пивни. Интересно, почему не работают светофоры и когда будут работать?"- говорит журналист.
А вот, что происходит на железнодорожном переезде остановки Вишняки. Из-за ремонта на железной дороге произошли сбои в работе сигнализации.
Впоследствии, "Укрзализныця" отреагировала на сообщение блогер и сообщила, что соответствующую жалобу передали подразделению.
"Извините за негативный опыт, с которым вы столкнулись! Вашу жалобу передали в соответствующее подразделение. Сделаем все возможное, чтобы в будущем не было таких ситуаций", - написали в ведомстве.
В комментариях пользователи пишут, что это этот случай случается уже не впервые. И отмечают, что халатность "Укрзализныци" может стоить жизни.
По словам местных жителей, проблема с сигнализацией здесь происходит постоянно. Также известно, что до недавнего времени здесь был регулируемый переезд со шлагбаумом и работала касса железнодорожных билетов.
Но "Укрзализныця" решила ее "прикрыть" в целях экономии. И это несмотря на то, что ежедневно сотни людей едут с Мотовиловки на работу и учебу в Киев.
Ранее мы сообщали, что в поезде "Укрзализныци" при странных обстоятельствах скончался пассажир.
Также Укрзализныця попала в скандал после травмирования пассажирки в поезде, на которую упала полка с мужем.