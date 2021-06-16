Самые опасные ж/д переезды под Киевом показали на видео: "Укрзализныця положила болт"

На железнодорожном переезде села Мотовиловка (остановка Пивни) под Киевом не работает сигнализация, предупреждающая о приближении поезда.

Видео с призывом быть осторожными опубликовал на Facebook -странице журналист и блогер Александр Рудоманов.

Так, в среду, 16 июня, на железнодорожном переезде остановки Пивни не работали предупредительные светофоры.

Как рассказал блогер, это уже не первый случай в Киевской области, когда “Укрзализныця” проявляет халатность относительно исправной работы светофоров.

"Сначала было видео о нерабочем светофоре на з.п. Вишняки, теперь з.п. Пивни. Интересно, почему не работают светофоры и когда будут работать?"- говорит журналист.

А вот, что происходит на железнодорожном переезде остановки Вишняки. Из-за ремонта на железной дороге произошли сбои в работе сигнализации.

Впоследствии, "Укрзализныця" отреагировала на сообщение блогер и сообщила, что соответствующую жалобу передали подразделению.

"Извините за негативный опыт, с которым вы столкнулись! Вашу жалобу передали в соответствующее подразделение. Сделаем все возможное, чтобы в будущем не было таких ситуаций", - написали в ведомстве.

В комментариях пользователи пишут, что это этот случай случается уже не впервые. И отмечают, что халатность "Укрзализныци" может стоить жизни.

У дежурного по ближайшей станции должна выбивать неисправность. Когда светофор неисправен, то он должен гореть красным.

Спасибо, это лучше увидеть на глаза, на всю жизнь запомнишь

Вы вообще хоть как-то адекватно себя чувствуете?

То, что вы назвали "негативный опыт" кому-то может стоить самого дорогого - его жизнь!

По словам местных жителей, проблема с сигнализацией здесь происходит постоянно. Также известно, что до недавнего времени здесь был регулируемый переезд со шлагбаумом и работала касса железнодорожных билетов.

Но "Укрзализныця" решила ее "прикрыть" в целях экономии. И это несмотря на то, что ежедневно сотни людей едут с Мотовиловки на работу и учебу в Киев.