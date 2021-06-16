Найнебезпечніші ж/д переїзди під Києвом показали на відео: "Укрзалізниця поклала болт"
На залізничному переїзді села Мотовилівка (зупинка Півні) під Києвом не працює сигналізація, яка попереджає про наближення потяга.
Відео із закликом бути обережними опублікував на Facebook-сторінці журналіст та блогер Олександр Рудоманов.
Так, у середу, 16 червня, на залізничному переїзді зупинки Півні не працювали попереджувальні світлофори.
Як розповів блогер, це вже не перший випадок у Київській області, коли “Укрзалізниця” проявляє недбалість щодо справної роботи світлофорів.
“Спершу було відео про неробочий світлофор на з.п. Вишняки, тепер з.п. Півні. Цікаво, чому не працюють світлофори та коли працюватимуть?” - каже журналіст.
А ось, що відбувається на залізничному переїзді зупинки Вишняки. Через ремонт на залізниці відбулися збої в роботі сигналізації.
Згодом, "Укрзалізниця" відреагувала на допис блогер та повідомила, що відповідну скаргу передали підрозділу.
"Вибачте за негативний досвід, з яким Ви зіткнулися! Вашу скаргу передали до відповідного підрозділу. Зробимо усе можливе, щоб у майбутньому не було таких ситуацій", - написали у відомстві.
У коментарях користувачі пишуть, що це цей випадок трапляється вже не вперше. Та зазначають, що халатність "Укрзалізниці" може коштувати життя.
- У чергового по найближчій станції має вибивати несправність. Коли світлофор несправний, то він має горіти червоним.
- Дякую, це краще побачити на очі, на все життя запам'ятаєш
- Укрзалізниця ви взагалі хоч якось адекватно себе відчуваєте?
Те, що ви назвали "негативний досвід" комусь може коштувати найдорожчого, - його життя!
За словами місцевих мешканців, проблема з сигналізацією тут відбувається постійно. Також відомо, що до недавнього часу тут був регульований переїзд зі шлагбаумом та функціонувала каса залізничних квитків.
Але "Укрзалізниця" вирішила її "прикрити" у цілях економії. Й це не дивлячись на те, що щодня сотні людей їдуть з Мотовилівки на роботу та навчання до Києва.
Раніше ми повідомляли, що у поїзді "Укрзалізниці" за дивних обставин помер пасажир.
Також Укрзалізниця потрапила в скандал після травмування пасажирки у поїзді, на яку впала полку з чоловіком.