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Найнебезпечніші ж/д переїзди під Києвом показали на відео: "Укрзалізниця поклала болт"

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Середа 16 червня 2021 16:48
Найнебезпечніші ж/д переїзди під Києвом показали на відео: "Укрзалізниця поклала болт" Колаж РБК-Україна: у Київській області не працюють попереджувальні світлофори
Автор: Тетяна Самарук

На залізничному переїзді села Мотовилівка (зупинка Півні) під Києвом не працює сигналізація, яка попереджає про наближення потяга.

Відео із закликом бути обережними опублікував на Facebook-сторінці журналіст та блогер Олександр Рудоманов.

Так, у середу, 16 червня, на залізничному переїзді зупинки Півні не працювали попереджувальні світлофори.

Як розповів блогер, це вже не перший випадок у Київській області, коли “Укрзалізниця” проявляє недбалість щодо справної роботи світлофорів.

“Спершу було відео про неробочий світлофор на з.п. Вишняки, тепер з.п. Півні. Цікаво, чому не працюють світлофори та коли працюватимуть?” - каже журналіст.

А ось, що відбувається на залізничному переїзді зупинки Вишняки. Через ремонт на залізниці відбулися збої в роботі сигналізації.

Згодом, "Укрзалізниця" відреагувала на допис блогер та повідомила, що відповідну скаргу передали підрозділу.

"Вибачте за негативний досвід, з яким Ви зіткнулися! Вашу скаргу передали до відповідного підрозділу. Зробимо усе можливе, щоб у майбутньому не було таких ситуацій", - написали у відомстві.

У коментарях користувачі пишуть, що це цей випадок трапляється вже не вперше. Та зазначають, що халатність "Укрзалізниці" може коштувати життя.

  • У чергового по найближчій станції має вибивати несправність. Коли світлофор несправний, то він має горіти червоним.
  • Дякую, це краще побачити на очі, на все життя запам'ятаєш
  • Укрзалізниця ви взагалі хоч якось адекватно себе відчуваєте?
    Те, що ви назвали "негативний досвід" комусь може коштувати найдорожчого, - його життя!

За словами місцевих мешканців, проблема з сигналізацією тут відбувається постійно. Також відомо, що до недавнього часу тут був регульований переїзд зі шлагбаумом та функціонувала каса залізничних квитків.

Але "Укрзалізниця" вирішила її "прикрити" у цілях економії. Й це не дивлячись на те, що щодня сотні людей їдуть з Мотовилівки на роботу та навчання до Києва.

Раніше ми повідомляли, що у поїзді "Укрзалізниці" за дивних обставин помер пасажир.

Також Укрзалізниця потрапила в скандал після травмування пасажирки у поїзді, на яку впала полку з чоловіком.

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Укрзалізниця поезд переезд
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