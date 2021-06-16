Найнебезпечніші ж/д переїзди під Києвом показали на відео: "Укрзалізниця поклала болт"

На залізничному переїзді села Мотовилівка (зупинка Півні) під Києвом не працює сигналізація, яка попереджає про наближення потяга.

Відео із закликом бути обережними опублікував на Facebook -сторінці журналіст та блогер Олександр Рудоманов.

Так, у середу, 16 червня, на залізничному переїзді зупинки Півні не працювали попереджувальні світлофори.

Як розповів блогер, це вже не перший випадок у Київській області, коли “Укрзалізниця” проявляє недбалість щодо справної роботи світлофорів.

“Спершу було відео про неробочий світлофор на з.п. Вишняки, тепер з.п. Півні. Цікаво, чому не працюють світлофори та коли працюватимуть?” - каже журналіст.

А ось, що відбувається на залізничному переїзді зупинки Вишняки. Через ремонт на залізниці відбулися збої в роботі сигналізації.

Згодом, "Укрзалізниця" відреагувала на допис блогер та повідомила, що відповідну скаргу передали підрозділу.

"Вибачте за негативний досвід, з яким Ви зіткнулися! Вашу скаргу передали до відповідного підрозділу. Зробимо усе можливе, щоб у майбутньому не було таких ситуацій", - написали у відомстві.

У коментарях користувачі пишуть, що це цей випадок трапляється вже не вперше. Та зазначають, що халатність "Укрзалізниці" може коштувати життя.

У чергового по найближчій станції має вибивати несправність. Коли світлофор несправний, то він має горіти червоним.

Дякую, це краще побачити на очі, на все життя запам'ятаєш

Укрзалізниця ви взагалі хоч якось адекватно себе відчуваєте?

Те, що ви назвали "негативний досвід" комусь може коштувати найдорожчого, - його життя!

За словами місцевих мешканців, проблема з сигналізацією тут відбувається постійно. Також відомо, що до недавнього часу тут був регульований переїзд зі шлагбаумом та функціонувала каса залізничних квитків.

Але "Укрзалізниця" вирішила її "прикрити" у цілях економії. Й це не дивлячись на те, що щодня сотні людей їдуть з Мотовилівки на роботу та навчання до Києва.