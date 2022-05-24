В Киевской Лавре появится новый монастырь ПЦУ. В московском патриархате возмущаются

Новый монастырь будет называться "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

Синод 23 мая также утвердил Устав новой религиозной организации и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю, как своему Священноархимандриту (настоятелю). То есть митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В заявлении Синода отмечается, что соответствующее решение было принято по предложению главы ПЦУ, а также "учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата".

Также Синод просил Епифания обратиться в Кабмин с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ПЦУ).

Заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (ПЦУ) состоялось 23 мая в Михайловском Златоверхом кафедральном соборе в Киеве (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Реакция московского патриархата

В УПЦ московского патриархата (РПЦ в Украине) 24 мая резко отреагировали на вчерашнее решение Священного синода относительно Киево-Печерской лавры.

В комментарии юридического отдела УПЦ МП заявляют, что такой мужской монастырь будет "параллельным", так как "фактически дублирует название находящегося мужского монастыря УПЦ, действующего в настоящее время в Киево-Печерской Лавре".

В заявлении рассказывается о "захватнической политике церковного мародерства" на уровне Священного Синода ПЦУ, которая вводится с начала военной агрессии РФ против Украины, а также "незаконном захвате храмов" МП и создании "потенциальной угрозы вражды на религиозной почве".