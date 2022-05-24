У Київській Лаврі з’явиться новий монастир ПЦУ. У московському патріархаті обурюються

Новий монастир називатиметься "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)".

Синод 23 травня також затвердив Статут нової релігійної організації та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю, як своєму Священноархімандриту (настоятелю). Тобто митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

У заяві Синоду зазначається, що відповідне рішення було схвалено за пропозицією глави ПЦУ, а також "враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату".

Також Синод просив Епіфанія звернутися до Кабміну з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь та ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).

Засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (ПЦУ) відбулося 23 травня в Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі у Києві (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Реакція Московського патріархату

В УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні) 24 травня різко відреагували на вчорашнє рішення Священного Синоду щодо Києво-Печерської Лаври.

У коментарі юридичного відділу УПЦ МП заявляють, що такий чоловічий монастир буде "паралельним", позаяк "фактично дублює назву чоловічого монастиря УПЦ, що знаходиться і діє на теперішній час у Києво-Печерській Лаврі".

У заяві розповідається про "загарбницьку політику церковного мародерства" на рівні Священного Синоду ПЦУ, яка вводиться з початку військової агресії РФ проти України, а також "незаконне захоплення храмів" МП та створення "потенційної загрози ворожнечі на релігійному ґрунті".