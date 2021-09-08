В киевской IT-компании продавали программы для взлома Instagram, Facebook, Viber и Telegram

В Киеве работников одной из IТ-компаний продавали специализированное программное обеспечение для отдаленного взлома на компьютерах и смартфонах мессенджеров популярных соцсетей, получения и передачи данных о действиях пользователей.

Об этом 8 сентября передали в пресс-центре СБУ.

Речь идет о таких мессенджерах в сетях, как Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, запрещенном в Украине "ВКонтакте", а также электронными почтовыми ресурсами.

Злоумышленники сбывали это ПО предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора, рассказали в спецслужбе.

"По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации", - говорится в сообщении.

В офисном помещении столичной IТ-компании провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время двум злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.