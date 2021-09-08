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В киевской IT-компании продавали программы для взлома Instagram, Facebook, Viber и Telegram

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Киев, Среда 08 сентября 2021 15:28
В киевской IT-компании продавали программы для взлома Instagram, Facebook, Viber и Telegram Коллаж РБК-Украина: в Киеве мошенники торговали ПО для взлома мессенджеров соцсетей
Автор: Владимир Костырин

В Киеве работников одной из IТ-компаний продавали специализированное программное обеспечение для отдаленного взлома на компьютерах и смартфонах мессенджеров популярных соцсетей, получения и передачи данных о действиях пользователей.

Об этом 8 сентября передали в пресс-центре СБУ.

Речь идет о таких мессенджерах в сетях, как Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, запрещенном в Украине "ВКонтакте", а также электронными почтовыми ресурсами.

Злоумышленники сбывали это ПО предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора, рассказали в спецслужбе.

"По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации", - говорится в сообщении.

В офисном помещении столичной IТ-компании провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время двум злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 17-летний украинец продавал персональные данные миллионов пользователей.

Напомним также, перед этим эксперты озвучили 10 правил, которые уберегут вас от мошенников в сети.

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