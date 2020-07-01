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17-летний украинец продавал персональные данные миллионов пользователей

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 20:09
17-летний украинец продавал персональные данные миллионов пользователей
В Украине хакер продавал данные миллионов пользователей (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Украинец торговал данными на хакерском форуме и через мессенджер

Украинский хакер с помощью вредоносного программного обеспечения получал доступ к персональным данным клиентов в базах интернет-магазинов и других торговых онлайн-платформ.

Правоохранители провели обыск в доме 17-летнего парня в Черновцах и обнаружили доказательства несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы известных компаний и сбыта конфиденциальной информации. Об этом 1 июля передали в пресс-службе местной полиции.

Отмечается, что молодой хакер смог завладеть данными нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Парень продавал персональные данные на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

У него дома следователи обнаружили более 300 тысяч текстовых файлов с приватными данными. У парня изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации.

Полиция уже сообщила молодому человеку о подозрении по частям 1 и 2 статьи 361-2 - несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Видео: В Украине 17-летний хакер продавал в сети данные миллионов пользователей со всего мира

Ранее мы писали о том, что злоумышленники недавно взломали Telegram, и личные данные миллионов пользователей утекли в сеть.

Также сообщалось, что на днях в Украине разоблачили продажу баз данных Госпогранслужбы.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины кибербезопасностьхакерыкиберпреступность
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