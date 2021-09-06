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В киевской гимназии обнаружили опасный вирус: слегли почти 200 детей

Автор: Людмила Жукова

В киевской гимназии на прошлой неделе многим детям стало очень плохо. У почти 200 воспитанников школьного учреждения были одинаковые симптомы - температура, диарея и рвота.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как все началось

2 сентября детям в гимназии стало плохо после уроков. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции. Уже на следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус. Это один из типов кишечной инфекции. Остальные дети анализ пока не сдавали, но отмечается, что за ними инфицировались и некоторые родители.

В самой гимназии инцидент пока не комментируют. Образцы, воды, готовой еды и продуктов отправили в Госпродпотребслужбу. По словам одной из мам, ее ребенок был белый, как простынь.

Что такое норовирус

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.

Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа.

Как мы ранее писали, в Харьковской области вводят карантин из-за опасной вирусной болезни.

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Киев