В киевской гимназии обнаружили опасный вирус: слегли почти 200 детей

Как все началось

2 сентября детям в гимназии стало плохо после уроков. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции. Уже на следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус. Это один из типов кишечной инфекции. Остальные дети анализ пока не сдавали, но отмечается, что за ними инфицировались и некоторые родители.

В самой гимназии инцидент пока не комментируют. Образцы, воды, готовой еды и продуктов отправили в Госпродпотребслужбу. По словам одной из мам, ее ребенок был белый, как простынь.

Что такое норовирус

Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов.

Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа.