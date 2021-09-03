В Харьковской области вводят карантин из-за опасной вирусной болезни

В Харьковской области вводят карантин из-за вспышки африканской чумы. Эта инфекция выявлена у свиней в природном парке "Слобожанский". Девять животных погибли.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Где зафиксировали вспышку

Вспышка болезни зафиксирована 1 сентября в Национальном природном парке "Слобожанский" Богодуховского района. Там было найдено 9 умерших животных.

Главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко сообщил, что отобранные у животных пробы были направлены в региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

"2 сентября мы получили экспертизу о подтверждении диагноза африканской чумы свиней. Поэтому было вынесено распоряжение об установлении временных карантинных ограничений по АЧС", - сообщил Волошко.

Где действует карантин

Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определили границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, к которой относится территория НПП "Слобожанский", часть населенных пунктов с. Оленовское, с. Мурафа, с. Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определили границы временной зоны наблюдения - радиусом 10 км от внешних границ зоны защиты.

Также полиция должна выяснить, при каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой.

Для справки

Африканская чума свиней (АЧС) — контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных и диких кабанов. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет, но несет экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства.