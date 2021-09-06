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У київській гімназії виявили небезпечний вірус: злягли майже 200 дітей

Автор: Людмила Жукова

У київській гімназії минулого тижня багатьом дітям стало дуже погано. У майже 200 вихованців шкільного закладу були однакові симптоми - температура, діарея і блювота.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як все почалося

2 вересня дітям у гімназії стало погано після уроків. Додому вони добиралися вже з симптомами кишкової інфекції. Вже наступного дня в однієї з учениць діагностували норовірус. Це один з типів кишкової інфекції. Решта дітей аналіз поки не здавали, але відзначається, що за ними інфікувалися і деякі батьки.

У самій гімназії інцидент поки не коментують. Зразки, води, готової їжі та продуктів відправили до Держпродспоживслужби. За словами однієї з мам, її дитина була біла, як простирадло.

Що таке норовірус

Норовірусна інфекція – це гостра кишкова інфекція, збудником якої є норовірус - один з різновидів ентеровірусів.

Норовірус найчастіше викликає діарею і сильну блювоту, але іноді може бути і тільки блювота. Порушення з боку травної системи можуть супроводжуватися м'язовими, головними болями і слабкістю. Зазвичай симптоми норовірусної інфекції проходять самі через 12-72 години.

Як ми раніше писали, в Харківській області вводять карантин через небезпечну вірусну хворобу.

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Київ