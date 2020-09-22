В киевской больнице массово выпрыгивают из окон: там лечат от COVID-19

В киевской больнице люди совершают суицид (коллаж РБК-Украина)

Из окна столичной больницы выпрыгивают люди

Из окон киевской больницы последние два дня выпрыгивают люди. Речь идет о Киевской городской больнице №4, которая находится на улице Соломенской, 17. В медучреждении лечат от коронавирусной инфекции, там для этого выделили целый корпус. О суицидах в больнице сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

В сообщении пишут, что оба человека умерли. Их спасти не удалось.

"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших, оба умерли", - написали на странице.

Из окна киевской больницы выпрыгивают люди (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы отмечают, что задолго до коронавируса в этой больнице были ужасные условия содержания пациентов.

Даже до ковид эта больница была пределом мечтания суицидников, ужасные условия, ужасный персонал. В лифте для посетителей беспрерывно возят накрытые каталки (угадайте, что под простынками).

С такими условиями как там, я бы и с пятого этажа прыгнул.

Ужасно, как можно довести человека в больнице до такого состояния...

Это же как там лечат и чем, что люди из окон выскакивают.

Очень закономерно. С такими условиями это не удивительно.

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