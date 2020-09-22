В киевской больнице массово выпрыгивают из окон: там лечат от COVID-19

Из окна столичной больницы выпрыгивают люди
Из окон киевской больницы последние два дня выпрыгивают люди. Речь идет о Киевской городской больнице №4, которая находится на улице Соломенской, 17. В медучреждении лечат от коронавирусной инфекции, там для этого выделили целый корпус. О суицидах в больнице сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
В сообщении пишут, что оба человека умерли. Их спасти не удалось.
"Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших, оба умерли", - написали на странице.
Из окна киевской больницы выпрыгивают люди (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях украинцы отмечают, что задолго до коронавируса в этой больнице были ужасные условия содержания пациентов.
Как мы писали ранее, киевлянин с COVID-19 раскрыл правду про больницы.
Также мы сообщали, что ведущий инфекционист Украины рассказала о тенденции коронавируса в стране.