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Закатали в асфальт: киевлянин с COVID-19 раскрыл правду про больницы

Вторник 22 сентября 2020 11:19
Закатали в асфальт: киевлянин с COVID-19 раскрыл правду про больницы
Киевлянин рассказал о своей болезни и больнице, в которую попал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Алексей Краснощеков рассказал правду о том, что происходит в украинских больницах

Киевлянин Алексей Краснощеков заболел коронавирусом и раскрыл правду об украинских больницах. Мужчину с температурой 39 градусов изначально отвезли в частную клинику, но оказалось, что там нужен вчерашний тест о наличии COVID-19. Тогда Краснощекова госпитализировали в больницу №1 на Харьковском массиве. Об этом он написал на своей Facebook-странице

По словам Алексея, ситуация в больнице плачевная. Коек на всех не хватает, врачи спят по 30 минут, все на взводе.

"Врачи все на взводе, спят по 30 минут. За последние 2-3 дня 40 пациентов. Пришла терапевт для консультации. Очень ругалась, почему во вторую неделю болезни мне не назначили инъекционные антибиотики и капельницы. Сказала, что места есть только в коридоре, а там сквозняки + инфекционные больные с различными инфекциями, то есть, может быть перекрестное заражение", - рассказал Алексей.

Врач выписала киевлянину капельницу с антибиотиками и посоветовала вызывать частную "скорую" для того, чтобы сбить температуру, если будет необходимо. Алексей отмечает, что так произошло из-за того, что коронавирусный фонд правительство "закатало в асфальт".

"Вот такие дела с инфекционной ситуацией. Реально с ковидом работают только в государственных больницах, а ресурсов тупо ноль. Весь ковидный фонд закатали в асфальт. Спасибо, спасибо", - написал мужчина.

Закатали в асфальт: киевлянин с COVID-19 раскрыл правду про больницыКиевлянин рассказал о состоянии больниц (фото: facebook.com/aleksey.krasnoschokov)

Как мы сообщали ранее, ведущий инфекционист Украины рассказала о тенденции коронавируса в стране.

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