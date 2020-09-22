В Украине COVID-19 стал чаще убивать молодых: сезон будет тяжелый

Коронавирус не сбавляет обороты (коллаж РБК-Украина)

Ведущий инфекционист Украины рассказала о тенденции коронавируса в стране

В Украине от коронавируса стали чаще умирать молодые люди, а не пожилые, как это было в Италии. Об этом сообщила ведущий инфекционист страны Ольга Голубовская в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24". Медик провела параллель с Италией, где от COVID-19 гибли в основном люди около 80-90 лет.

Коронавирус поражает нервную систему молодых людей, а это очень тревожный знак.

"У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество смертей молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многие уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность", - сказала в эфире Голубовская.

По словам инфекциониста, разные народы по-своему восприимчивы к инфекции. Например, легче всего болезнь переносят светлые женщины.

"По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже - люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый", - считает Голубовская.

Как мы ранее писали, врач-инфекционист Ольга Голубовская спрогнозировала резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач предупредил о том, что COVID-19 убивает сердце и легкие даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.