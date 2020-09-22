У київській лікарні масово вистрибують з вікон: там лікують від COVID-19

З вікна столичної лікарні вистрибують люди
З вікон київської лікарні останні два дні поспіль вистрибують люди. Мова йде про Київську міську лікарню №4, яка знаходиться на вулиці Солом'янській, 17. У медустанові лікують від коронавірусної інфекції, там для цього виділили цілий корпус. Про суїциди в лікарні повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
В повідомленні пишуть, що обидві людини померли. Їх врятувати не вдалося.
"Другий день поспіль з вікна другого поверху Київської лікарні №4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди. На жаль, незважаючи на спроби реанімувати постраждалих, обидва померли", - написали на сторінці.
З вікна київської лікарні вистрибують люди (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях українці відзначають, що задовго до коронавірусу в цій лікарні були жахливі умови утримання пацієнтів.
Як ми писали раніше, киянин з COVID-19 розкрив правду про лікарні.
Також ми повідомляли, що ведучий інфекціоніст України розповіла про тенденції коронавірусу в країні.