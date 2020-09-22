У київській лікарні масово вистрибують з вікон: там лікують від COVID-19

У київській лікарні люди вчиняють суїцид (колаж РБК-Україна)

З вікна столичної лікарні вистрибують люди

З вікон київської лікарні останні два дні поспіль вистрибують люди. Мова йде про Київську міську лікарню №4, яка знаходиться на вулиці Солом'янській, 17. У медустанові лікують від коронавірусної інфекції, там для цього виділили цілий корпус. Про суїциди в лікарні повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

В повідомленні пишуть, що обидві людини померли. Їх врятувати не вдалося.

"Другий день поспіль з вікна другого поверху Київської лікарні №4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди. На жаль, незважаючи на спроби реанімувати постраждалих, обидва померли", - написали на сторінці.

З вікна київської лікарні вистрибують люди (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці відзначають, що задовго до коронавірусу в цій лікарні були жахливі умови утримання пацієнтів.

Навіть до ковід ця лікарня була межею мрій суїцидників, жахливі умови, жахливий персонал. У ліфті для відвідувачів безперервно возять накриті каталки (вгадайте, що під простирадлами).

З такими умовами як там, я б і з п'ятого поверху стрибнув.

Жахливо, як можна довести людину в лікарні до такого стану...

Це ж як там лікують і ніж, що люди вискакують з вікон.

Дуже закономірно. З такими умовами це не дивно.

Як ми писали раніше, киянин з COVID-19 розкрив правду про лікарні.

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