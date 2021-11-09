В киевской аптеке женщина устроила скандал из-за маски: вызвали "копов" (видео)

В Киеве в аптеке женщина-посетительница устроила скандал из-за маски, отказавшись надеть ее в помещении согласно правилам карантина, и грубо обзывая работающих фармацевтов. Инцидент попал на видео, и кадры разместили в сети.
Об этом 9 ноября передает "Вартові еспресо" на странице в Facebook.
Жительница столицы в ответ на просьбу надеть маску наотрез отказалась, и принялась оскорблять аптекаря, угрожать ей увольнением.
"Поняла, дорогуша?! Иди ты знаешь куда!? Маме будешь стоять и рассказывать. Ушла отсюда!... Как хочу, так и захожу!" - негодовала женщина.
На вопрос работницы аптеки, почему посетительница хамит и "трогает ее маму", антимасочница продолжила ругаться.
"Маме своей скажи спасибо, что такую сци**у выплодила... Тебя здесь завтра не будет", - выкрикивала женщина, уходя из аптеки, и напоследок хлопнула дверью.
Как стало известно, на место вызвали правоохранителей.
Видео: в Киеве женщина устроила в аптеке скандал из-за маски
Ранее сообщалось, что на авиарейсе из Кипра украинец устроил скандал из-за маски, и в итоге грубияна арестовали правоохранители.
Напомним также, недавно киевлянка устроила скандал в супермаркете, отказавшись надеть маску - мол, она красивая девушка, поэтому маска ей не нужна.