У київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску: викликали "копів" (відео)

Мешканка столиці у відповідь на прохання надіти маску навідріз відмовилася, і почала ображати аптекаря, погрожувати їй звільненням.

"Зрозуміла, дорогенька?! Іди ти знаєш куди!? Мамі будеш стояти і розповідати. Пішла звідси!... Як хочу, так і заходжу!" - обурювалася жінка.

На запитання працівниці аптеки, чому відвідувачка грубіянить та "чіпає її маму", антимасочниця продовжила лаятися.

"Мамі своїй скажи спасибі, що таку сци**у виплодила... Тебе тут завтра не буде", - вигукувала жінка, йдучи з аптеки, і наостанок грюкнула дверима.

Як стало відомо, на місце викликали правоохоронців.

Відео: у Києві жінка влаштувала в аптеці скандал через маску