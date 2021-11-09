У київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску: викликали "копів" (відео)

У Києві в аптеці жінка-відвідувачка влаштувала скандал через маску, відмовившись надіти її в приміщенні згідно з правилами карантину, і грубо обзиваючи працюючих фармацевтів. Інцидент потрапив на відео, і кадри розмістили в мережі.
Про це 9 листопада передає "Вартові еспресо"на сторінці в Facebook.
Мешканка столиці у відповідь на прохання надіти маску навідріз відмовилася, і почала ображати аптекаря, погрожувати їй звільненням.
"Зрозуміла, дорогенька?! Іди ти знаєш куди!? Мамі будеш стояти і розповідати. Пішла звідси!... Як хочу, так і заходжу!" - обурювалася жінка.
На запитання працівниці аптеки, чому відвідувачка грубіянить та "чіпає її маму", антимасочниця продовжила лаятися.
"Мамі своїй скажи спасибі, що таку сци**у виплодила... Тебе тут завтра не буде", - вигукувала жінка, йдучи з аптеки, і наостанок грюкнула дверима.
Як стало відомо, на місце викликали правоохоронців.
Відео: у Києві жінка влаштувала в аптеці скандал через маску
Раніше повідомлялося, що на авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску, і в підсумку грубіяна заарештували правоохоронці.
Нагадаємо також, нещодавно киянка влаштувала скандал у супермаркеті, відмовившись надіти маску - мовляв, вона красива дівчина, тому маска їй не потрібна.