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У київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску: викликали "копів" (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві в аптеці жінка-відвідувачка влаштувала скандал через маску, відмовившись надіти її в приміщенні згідно з правилами карантину, і грубо обзиваючи працюючих фармацевтів. Інцидент потрапив на відео, і кадри розмістили в мережі.

Про це 9 листопада передає "Вартові еспресо"на сторінці в Facebook.

Мешканка столиці у відповідь на прохання надіти маску навідріз відмовилася, і почала ображати аптекаря, погрожувати їй звільненням.

"Зрозуміла, дорогенька?! Іди ти знаєш куди!? Мамі будеш стояти і розповідати. Пішла звідси!... Як хочу, так і заходжу!" - обурювалася жінка.

На запитання працівниці аптеки, чому відвідувачка грубіянить та "чіпає її маму", антимасочниця продовжила лаятися.

"Мамі своїй скажи спасибі, що таку сци**у виплодила... Тебе тут завтра не буде", - вигукувала жінка, йдучи з аптеки, і наостанок грюкнула дверима.

Як стало відомо, на місце викликали правоохоронців.

Відео: у Києві жінка влаштувала в аптеці скандал через маску

Раніше повідомлялося, що на авіарейсі з Кіпру українець влаштував скандал через маску, і в підсумку грубіяна заарештували правоохоронці.

Нагадаємо також, нещодавно киянка влаштувала скандал у супермаркеті, відмовившись надіти маску - мовляв, вона красива дівчина, тому маска їй не потрібна.

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Київ