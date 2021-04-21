В киевском вузе разыгрывали билеты на концерт певца, назвавшего Путина "красавчиком"

В Киевском национальном университете культуры и искусств решили своеобразно привлечь внимание к кафедре Международных отношений. Подписчиков решили "подманить" билетами на концерт российского исполнителя Моргенштерна, выступления которого были анонсированы в Украине.

Об этом стало известно со страницы кафедры в соцсети Instagram.

На странице кафедры артиста окрестили звездой мирового масштаба и анонсировали конкурс, выполнив условия которого человек мог бы получить заветный билет.

Чем отличился Моргенштерн

Отметим, что в одном из своих интервью журналисту Юрию Дудю Алишер Моргенштерн заявил, что Владимир Путин просто красавчик и топовая фигура, да и вообще быть Путиным - это очень круто.

Также Моргенштерн очень неадекватно себя повел на выступлении в Одессе.

Пожар в Одессе 4 декабря 2019 года стал днем национального траура, но российский музыкант Алишер Моргенштерн назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой" и призвал вместо дня траура устроить "день крика". Он позволил себе такие высказывания со сцены одесского клуба Palladium. Российский исполнитель развлекал публику на выходных, несмотря на трагические события в городе.

"Давайте устроим вместо дня траура, день крика, сху*ли пожарных проверок нет в городе", - заявил со сцены музыкант.

Будут ли концерты в Украине?

Днем ранее российский рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что передумал ехать в Украину на гастроли. В начале лета у него были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.

Как объяснил 23-летний музыкант во время прямого эфира на своей странице в Instagram, ему стало страшно ехать в Украину.