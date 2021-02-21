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В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей шоу "Маска"

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 февраля 2021 14:51
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей шоу "Маска" Шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Styler

С 19 февраля в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей телевизионного шоу "Маска", которое транслируется на телеканале "Украина".

Теперь фанаты шоу могут ближе познакомиться с любимыми героями, сообщает пресс-служба.

Как отмечается, ЦУМ и телеканал "Украина" дарят всем поклонникам "Маски" возможность вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.

Согласно сообщению, выставка проработает до начала апреля, а в течение этого времени персонажи, созданные руками украинских дизайнеров Леси Патоки и Назара Дидыка, будут меняться.

Стенды с героями расположены на разных этажах ЦУМа.

Подробнее узнать о персонаже и посмотреть на YouTube выступление звездного участника шоу - можно будет просканировав смартфоном QR-код, размещенный у каждого костюма на выставке.

Как отмечается, шоу "Маска" стало громкой премьерой этого года на украинском телевидении, а миллионы зрителей полюбили удивительных персонажей, в костюмах которых скрываются знаменитости.

Шоу "Маска" выходит каждую субботу на телеканале "Украина" в 21.00.

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