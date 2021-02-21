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У київському ЦУМі відкрилася виставка персонажів шоу "Маска"

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 14:51
У київському ЦУМі відкрилася виставка персонажів шоу "Маска" Шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Styler

З 19 лютого в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів телевізійного шоу "Маска", яка транслюється на телеканалі "Україна".

Тепер фанати шоу можуть ближче познайомитися з улюбленими героями, повідомляє прес-служба.

Як наголошується, ЦУМ і телеканал "Україна" дарують всім шанувальникам "Маски" можливість познайомитися з героями проекту, побачити власними очима неймовірні дизайнерські костюми, які створювалися спеціально для шоу.

Згідно з повідомленням, виставка працюватиме до початку квітня, а протягом цього часу персонажі, створені руками українських дизайнерів Лесі Патоки і Назара Дідика, будуть змінюватися.

Стенди з героями розташовані на різних поверхах універмагу.

Докладніше дізнатися про персонажа і подивитися на YouTube виступ зіркового учасника шоу - можна буде просканувавши смартфоном QR-код, який розміщено у кожного костюма на виставці.

Як наголошується, шоу "Маска" стало гучною прем'єрою цього року на українському телебаченні, а мільйони глядачів полюбили дивовижних персонажів, в костюмах яких ховаються знаменитості.

Шоу "Маска" виходить щосуботи на телеканалі "Україна" о 21.00.

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