В киевском ТРЦ устроили эвакуацию посетителей: в чем причина (видео)

Отмечается, что на самом деле никакого возгорания не было, однако после звукового сигнала последовало предупреждение посетителей с рекомендацией об эвакуации.

Позже выяснилось, что датчики сработали ошибочно.

Перед этим появилось видео на Facebook-странице "Киев Оперативный" с сообщением о срочной эвакуации в ТРЦ. Кадры были сняты одним из посетителей внутри магазина, в котором в выходной день по случаю праздника довольно много людей.

На ролике видно, как граждане направляются в сторону выхода, однако некоторые посетители остаются сидеть в кафе на втором этаже торгцентра, и никуда не торопятся.

"Срочно проводят эвакуацию в ТРЦ "Лавина Мол". Говорят, что где-то пожар", - указывалось в публикации.

ТРЦ Lavina Mall расположен на улице Берковецкая, 6Д (Новобеличи).

Видео: В Киеве проводят эвакуацию посетителей в ТРЦ Lavina Mall 8 марта