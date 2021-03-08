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В киевском ТРЦ устроили эвакуацию посетителей: в чем причина (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ТРЦ Lavina Mall в понедельник, 8 марта, начали проводить эвакуацию посетителей после того, как сработала пожарная сигнализация.

Об этом передали в администрации торгцентра в комментарии Styler.

Отмечается, что на самом деле никакого возгорания не было, однако после звукового сигнала последовало предупреждение посетителей с рекомендацией об эвакуации.

Позже выяснилось, что датчики сработали ошибочно.

Перед этим появилось видео на Facebook-странице "Киев Оперативный" с сообщением о срочной эвакуации в ТРЦ. Кадры были сняты одним из посетителей внутри магазина, в котором в выходной день по случаю праздника довольно много людей.

На ролике видно, как граждане направляются в сторону выхода, однако некоторые посетители остаются сидеть в кафе на втором этаже торгцентра, и никуда не торопятся.

"Срочно проводят эвакуацию в ТРЦ "Лавина Мол". Говорят, что где-то пожар", - указывалось в публикации.

ТРЦ Lavina Mall расположен на улице Берковецкая, 6Д (Новобеличи).

Видео: В Киеве проводят эвакуацию посетителей в ТРЦ Lavina Mall 8 марта

Ранее сообщалось, что в феврале в Киеве поступало сообщение о минировании почти всех ТРЦ и одной гостиницы.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве затопило кипятком подземный переход на проспекте Победы.

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Новости Украины КиевэвакуацияТРЦ
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